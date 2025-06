Rocío Díaz: "Pedro Sánchez debe dimitir y convocar elecciones": "No basta con pedir perdón y decir lo siento"

Recuerda que Montero era la número dos del PSOE cuando estaban ocurriendo "todas estas cosas": "¿No tiene nada que decir?"

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha afirmado este viernes que el presente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "debe dimitir y convocar elecciones" y ha advertido de que "no basta con pedir perdón y decir lo siento".

Así lo ha señalado Díaz durante su intervención en un encuentro de Diario 'Sur' y tras ser cuestionada después de que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidera "perdón" a la ciudadanía tras el informe de la Guardia Civil que relaciona al hasta ahora secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán, con el cobro de comisiones ilegales.

"Es una situación que yo le voy a decir que es insostenible, no se puede aguantar más la situación que estamos viviendo", ha asegurado y ha explicado que "hemos conocido que el PSOE lo que hacía era cobrar un impuesto por adjudicaciones" y "ese impuesto que cobraba se lo llevaba el señor Ábalos y Koldo. ¿Y el resto. Quién hay más. Hay alguien más?", se ha preguntado.

En este punto, ha recordado que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "era la número dos del PSOE cuando estaban ocurriendo todas estas cosas", por lo que ha cuestionado: "¿No tiene nada que decir la señora Montero?. ¿No sabía absolutamente nada de lo que ocurría delante de sus narices?, porque al final estaba ocurriendo todo delante de ella".

"A mí me sorprende, y sobre todo me sorprende la situación a la que hemos llegado", ha apostillado. Así, a su juicio, "no basta con pedir perdón, no basta con decir lo siento".

Por ello, ha dicho que "lo que tiene que hacer ahora mismo Pedro Sánchez es convocar elecciones. Es lo primero que tiene que hacer", ha señalado la consejera durante la pregunta que ha generado cierto revuelo en el público, por lo que Díaz ha agregado que "este revuelo que tenemos aquí en una sala, en la que estamos unas cuantas personas, existe en la sociedad".

Así, ha insistido en que "la sociedad libremente se dirija a una urna y elija qué es lo que quiere para España", porque "realmente nosotros con esta situación estamos perdiendo oportunidades".

En este punto, la consejera ha contrapuesto "dos formas de gobernar muy claras". Por un lado, ha dicho que "estamos instalados en el ruido continuo, en la polémica, en los escándalos. Un día un escándalo, otro día otro; cada día que nos levantamos tenemos un escándalo nuevo, a cuál peor, escándalos con dimisiones" y Sánchez "no hace nada".

Sin embargo, ha continuado, "aquí, en Andalucía, tenemos un gobierno moderado, tenemos un presidente que escucha, que busca lo mejor para su tierra y que no entra en la confrontación, no entra en la discusión, no entra en los escándalos. No hay escándalos".

"Eso --ha continuado-- se nota luego en una tierra, cuando la gente quiere venir a Andalucía, quiere invertir en Andalucía, quiere vivir en Andalucía, eso es porque hay un gobierno estable, un gobierno sereno", ha subrayado, al tiempo que ha dicho que es "todo lo contrario que tenemos en España".

Por ello, la consejera andaluza de Fomento ha señalado que "lo que creo que debe hacer Pedro Sánchez es dimitir y convocar elecciones", ha concluido.