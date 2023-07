Rod Stewart actúa este viernes a Starlite en Marbella

MÁLAGA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El popular artista Rod Stewart llega este viernes al festival Starlite Occident, que tiene lugar en el municipio malagueño de Marbella.

Rod Stewart es uno de los artistas musicales más importante de todos los tiempos, con más de 250 millones de álbumes y singles vendidos en todo el mundo a lo largo de una carrera estelar que incluye éxitos en todos los géneros de la música popular, desde el Rock, el Folk, el R&B e incluso los American Standards.

A lo largo de su carrera, Rod Stewart ha sido alabado como el mejor cantante de su generación, ha escrito temas que se han convertido en estándares modernos e himnos que han pasado de generación en generación, han indicado desde la organización.

El cantante, compositor, artista y productor británico Rod Stewart, pisará por primera vez el Auditorio de Starlite para presentar un show único donde interpretará grandes éxitos de su carrera como 'Forever Young', 'Can't Stop Me Now', 'Maggie May', 'Rhythm of My Heart' o 'Da Ya Think I'm Sexy?', entre otros.

Este viernes, 21 de julio, Starlite Occident "vivirá una de las noches más mágicas con Rod Stewart, uno de los grandes supervivientes del rock y embajador de la música", han destacado.