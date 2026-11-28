Archivo - Imagen de archivo de dos vehículos de bomberos en Málaga. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una rotura de tubería perteneciente a la red de abastecimiento de Málaga capital ha provocado este domingo acumulaciones de grandes cantidades de agua en la carretera de Azucarera-Intelhorce.

Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, la rotura se ha registrado sobre las 9,00 horas de esta mañana, motivo por el que la circulación del tráfico se ha visto afectada en el entorno de dicha carretera.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazados efectivos de la Policía Local y de Bomberos para velar por la seguridad de los vecinos del recinto. Asimismo, el Consistorio ha señalado que personal de Emasa Málaga ya está trabajando para cortar la salida de agua y garantizar el suministro a través de una conducción alternativa.