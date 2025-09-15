Rueda (Vox) llama "expertos charlatanes" a Feijóo, Moreno, Sánchez y Montero: "Competían por quién mentía más" en Málaga

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox en el Congreso Patricia Rueda ha comparecido este lunes en rueda de prensa en la que ha llamado "expertos charlatanes" a los líderes del PP y del PP-A, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno; y también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta María Jesús Montero "tras los actos electorales protagonizados por PP y PSOE en Málaga" en los que en su opinión estos "competían por ver quién mentía más".

Rueda ha señalado que, mientras Vox celebraba el 'Europa Viva 25' "en defensa de la vida, libertad, servicios públicos, seguridad, el acceso prioritario de los españoles a una vivienda digna y la prosperidad de los españoles", en Málaga, "cuatro expertos charlatanes del PP y PSOE competían por ver quién mentía más a los malagueños".

Según la diputada malagueña de Vox, "los mítines electorales del PP y PSOE fueron lo mismo de siempre; actos políticos en los que el bipartidismo se dedica a mentir y a prometer lo que ya han prometido infinidad de veces y que siguen incumpliendo".

Además, Rueda está segura de que los actos del PP y PSOE "sirven para confirmar que Vox es la única alternativa para acabar con los problemas que los malagueños vienen sufriendo desde hace décadas".

También ha dicho que "los charlatanes Feijóo, Moreno, Sánchez y Montero se olvidaron de que sus partidos llevan años gobernando en Andalucía y España" y son "los únicos responsables y culpables de que los jóvenes malagueños no tengan opción alguna de conseguir una vivienda digna; de que la sanidad pública esté colapsada; de que los vecinos de Rincón de la Victoria o Marbella tengan que soportar grandes atascos para ir a sus puestos de trabajo; o de que los agricultores y ganaderos estén al borde de la ruina por no recibir ayuda alguna para hacer frente a las plagas que están sufriendo".

Rueda se ha preguntado "dónde está el compromiso de Juanma Moreno que presumió de sus raíces alhaurinas, con los ganaderos cuyas explotaciones se han visto mermadas por la lengua azul o con todos los vecinos que cada año sufren las inundaciones del río Guadalhorce".

"Y vimos al Feijóo de siempre, al que se siente cómodo en la mentira, fingiendo estar alejado de las políticas socialistas", ha seguido diciendo la diputada.

Sobre el acto del PSOE este domingo, en una nota, Rueda se ha referido a Pedro Sánchez como "el ser más despreciable que la política española tiene en estos momentos" y ha destacado que tanto él como Montero "se dedicaron a defender las violentas protestas en la Vuelta; a defender una Ley de Vivienda que servido para que el precio de la renta del alquiler y el precio de la venta de la vivienda siga incrementándose; y a mentir y lanzar ataques contra Vox".

"Saben que cada vez más malagueños y españoles confían en Vox para revertir la situación de corrupción, precariedad e inseguridad que sufre España", ha afirmado Rueda, quien ha expresado la necesidad que tiene España de "un Plan Nacional de Vivienda; de tener ministros que dejen de tuitear y de gastarse; de un Ministerio del Interior que no deje sin medios a las FCSE; y de tener a Santiago Abascal como presidente del Gobierno".