Rueda (Vox): "Los malagueños necesitan seguridad, vivienda y oportunidades, no más promesas"

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Málaga, Patricia Rueda. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Málaga, Patricia Rueda, ha señalado que las próximas elecciones generales son "trascendentales para el futuro de la provincia" y ha asegurado que "los malagueños necesitan seguridad, vivienda y oportunidades, no más promesas". "Málaga no puede seguir abandonada", ha apostillado.

"En un momento en el que numerosas familias atraviesan dificultades económicas, los jóvenes encuentran cada vez más obstáculos para emanciparse y los servicios públicos y las infraestructuras presentan importantes deficiencias", ha dicho Rueda, que ha situado el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Según la candidata, "muchos malagueños están pasando verdaderas dificultades, no llegan a fin de mes y se encuentran con un problema de vivienda cada vez más grave". "No hay vivienda suficiente ni para comprar ni para alquilar, mientras los precios no dejan de subir", ha manifestado.

En un comunicado, también ha criticado la situación de las conexiones ferroviarias de Málaga, especialmente la interrupción de la conexión de la alta velocidad entre Málaga y Madrid. Una situación que, según ha señalado, "tendrá consecuencias económicas para la provincia, con un impacto estimado de 185 millones de euros y cerca de 2.000 puestos de trabajo afectados".

A esta situación se suma, ha advertido, "el estado de las carreteras, que dificulta los desplazamientos y aumenta la preocupación de quienes necesitan utilizar el vehículo privado a diario".

Para Rueda, "Málaga no puede permitirse estar aislada. Necesitamos infraestructuras a la altura de una provincia que es motor económico y turístico. Los malagueños merecen conexiones ferroviarias y carreteras seguras, eficientes y acordes a sus necesidades".

Pero también Rueda ha puesto el acento en la preocupación por la seguridad ciudadana y se ha referido a los episodios de violencia registrados en distintos puntos de la provincia, así como la inquietud que generan los tiroteos y asesinatos.

En este sentido, ha recordado el asesinato de Nacho, un joven de 20 años, y ha reclamado que "los ciudadanos puedan vivir y transitar por sus barrios con tranquilidad".

Asimismo, ha advertido de "la situación de inseguridad que sufren muchas mujeres" y ha incluido entre las principales preocupaciones "el colapso sanitario y las dificultades que encuentran los malagueños para recibir atención".

"Los ciudadanos tienen derecho a vivir tranquilos, a caminar seguros por sus calles y a recibir una atención sanitaria adecuada cuando la necesitan. No podemos normalizar que estos problemas formen parte del día a día de los malagueños", ha señalado.

LOS TRES EJES DE VOX

Frente a esta situación, Rueda ha explicado que Vox plantea tres ejes fundamentales: "prioridad nacional, desregulación y remigración".

En relación con la prioridad nacional, la candidata ha defendido que "los malagueños deben tener preferencia en el acceso a la vivienda, los servicios sanitarios y las bonificaciones y ayudas dirigidas a autónomos, trabajadores y empresas".

"Prioridad nacional significa que los malagueños sean lo primero. Que quienes viven, trabajan y contribuyen en nuestra provincia tengan prioridad en el acceso a la vivienda, a la sanidad y a las ayudas que necesitan nuestros autónomos, trabajadores y empresas", ha explicado.

Respecto a la desregulación, Rueda ha apostado por simplificar la normativa y eliminar trabas burocráticas para facilitar la actividad económica y la construcción de viviendas.

"Tenemos que simplificar la normativa para que se pueda construir más y más rápido. El problema de la vivienda también está relacionado con la falta de oferta. Si queremos que nuestros jóvenes puedan emanciparse, formar una familia y desarrollar aquí su proyecto de vida, tenemos que facilitar que haya más viviendas disponibles", ha defendido.

Por último, ha abordado la propuesta de remigración, vinculándola a "las personas que se encuentran en situación irregular, cometen delitos o no se integran en las normas y costumbres del país". "Quien entra ilegalmente, vive de unas ayudas mientras hay españoles que las necesitan y no pueden acceder a ellas, o hace de la delincuencia su modo de vida, no puede quedar al margen de las consecuencias", ha dicho. "Defendemos que quienes se encuentren en esas circunstancias regresen a sus países de origen", ha señalado.

La candidata de Vox ha insistido en que estas elecciones !deben servir para decidir qué modelo de provincia quieren los malagueños"; una Málaga "en la que los autónomos puedan desarrollar sus negocios, las empresas tengan oportunidades y los jóvenes no se vean obligados a marcharse por la falta de vivienda y de perspectivas de futuro", ha incidido.

Para concluir, Rueda ha afirmado que "no se trata de derecha o de izquierda, se trata de qué Málaga queremos. Nosotros queremos una Málaga próspera, una Málaga segura, donde los autónomos tengan oportunidades y donde los jóvenes no tengan que irse fuera porque no pueden acceder a una vivienda ni tienen la oportunidad de crear y formar una familia".