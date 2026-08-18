Ryanair ofrece más de 128.000 plazas a Málaga durante la Feria

Ryanair en una imagen de archivo - Europa Press

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha informado este martes de que ofrece más de 128.000 plazas a través de 91 rutas durante la Feria de Málaga, que tiene lugar hasta el 22 de agosto.

Esta capacidad permitirá que "miles de visitantes lleguen a Málaga para disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de Andalucía y experimentar su alegría, cultura, música y gastronomía", han señalado desde la aerolínea en un comunicado.

Ryanair conecta Málaga con 23 países, incluidos importantes mercados turísticos como Reino Unido, Italia, Irlanda y Alemania, entre otros, facilitando el acceso tanto a visitantes internacionales como nacionales a una de las celebraciones culturales más reconocidas de España.

Además, la programación nacional de Ryanair en Málaga ofrece ocho rutas que conectan la ciudad con Barcelona, Vitoria, Valencia, así como con las Islas Canarias y Baleares.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha señalado que "la Feria de Málaga es la oportunidad perfecta para vivir la cultura de la región como un auténtico local. Solo esta semana, Ryanair opera más de 128.000 plazas a través de 91 rutas hacia Málaga, mientras que nuestros clientes también pueden beneficiarse de un 15% de descuento en Ryanair Car Hire para descubrir todo lo que la región tiene para ofrecer más allá de la ciudad".

"Una vez más, Ryanair lidera la conectividad con Málaga, acercando la región a millones de visitantes gracias a sus inmejorables tarifas bajas, a su amplia red de rutas y a su fiabilidad, líder en el sector", ha concluido.