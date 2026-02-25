Salado acusa de falta de transparencia a Transportes y Adif y lamenta retraso en reabrir conexión Málaga-Madrid por AVE

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha criticado "la falta de transparencia" por parte del Ministerio de Transportes y de Adif y ha lamentado un nuevo retraso en la previsión de la reapertura de la conexión directa del AVE entre Málaga y Madrid, prevista ahora para al menos el 23 de marzo.

"Es incomprensible que a estas alturas, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, no tengamos información precisa de la vuelta a la normalidad en la alta velocidad", ha señalado Salado, quien ha apuntado que el impacto en la economía de la provincia va a ser millonario: "Esta falta de rigor no sólo afecta no sólo al turismo, al sector hotelero, hostelero y a todos los servicios complementarios, sino que también puede tener un importante efecto sobre el empleo y sobre la actividad de las empresas malagueñas", ha incidido.

El presidente ha recordado que un estudio realizado por Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga estimaba en 109 millones de euros el impacto económico del cierre temporal de la línea de alta velocidad Málaga-Madrid desde enero hasta marzo, cifra que "ahora se verá sin duda incrementada".

"La falta de mantenimiento y conservación de la red, la lentitud en la respuesta a los problemas y la falta de transparencia en la información por parte del Ministerio y de Adif están generando un efecto muy negativo para Málaga y la Costa del Sol", ha manifestado Salado, quien ha exigido también al Gobierno que, cuando se recupere la actividad con normalidad, se establezcan beneficios fiscales a las empresas afectadas por esta pérdida de ingresos.