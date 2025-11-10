Salado afirma en la Gala de la Tauromaquia en Málaga que la fiesta nacional necesita referentes "cercanos y accesibles"

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha afirmado este lunes en la Gala de la Tauromaquia de Málaga 2025 que la fiesta nacional necesita referentes "cercanos y accesibles", por lo que ha agradecido la asistencia de muchos de los toreros y profesionales taurinos que han sido premiados este año en el acto, que ha tenido lugar en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial.

"Poder tocar a nuestros ídolos es de vital importancia para que la tauromaquia esté más viva que nunca", ha señalado el presidente, quien ha celebrado también la "generosidad" y la unión de todos los colectivos que participan en la organización de esta ceremonia, con la que se cierra la temporada taurina.

Salado ha puesto de manifiesto que este año se han celebrado casi medio centenar de festejos en la provincia de Málaga, entre corridas de toros y rejones, novilladas, clases prácticas y festejos populares, se han reabierto plazas tan importantes como la de Fuengirola y se han retomado los festejos populares en pueblos como Arenas. "Seguiremos trabajando en esa dirección con la ayuda de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía en otros municipios que se vayan sumando a la gran familia del toro en Málaga", ha asegurado.

Javier Conde, David de Miranda, Morante de la Puebla, Pablo Aguado, Diego Urdiales y Diego Ventura son algunas de las figuras premiadas en esta tercera edición de la Gala de la Tauromaquia de Málaga, que es la antesala de uno de los acontecimientos más importantes que se celebrarán en 2026: el 150º aniversario de la plaza de toros de La Malagueta.

PREMIOS Y PREMIADOS

Javier Conde ha recibido un reconocimiento a la trayectoria profesional y artística en el arte de torear, mientras que David de Miranda ha logrado el Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' a la mejor faena de la Feria Taurina de Málaga.

Diego Urdiales ha obtenido el Trofeo 'Paco Madrid' a la mejor estocada y una mención especial al 'Quite providencial' realizado al banderillero Javier Gómez Pascual. El trofeo 'Málaga Taurina' al triunfador en las plazas de la provincia de Málaga ha recaído en Morante de la Puebla y el trofeo al mejor toreo de capote ha sido para Pablo Aguado, quien también ha sido premiado con el trofeo 'Toros con la Luna Asociación Benéfica Hermanitas de los Pobres de Málaga' a la singularidad. Por su parte, Diego Ventura se ha alzado con el trofeo 'Francisco Mancebo' al mejor rejoneador de la Feria Taurina de Málaga.

El resto de premiados han sido los siguientes: Ignacio Garibay, trofeo al triunfador del Certamen Internacional de Escuela Taurinas; Julio Méndez, trofeo al mejor novillero de la Feria Taurina de Málaga; Daniel Duarte, trofeo 'Manolo Ortiz' a la mejor brega de la Feria Taurina de Málaga; Juan Francisco Peña, trofeo suerte de varas al mejor puyazo 'Pepillo de Málaga'; Juan Contreras, trofeo 'Alfonso Ordóñez' al mejor torero de plata de la Feria Taurina de Málaga. Además, el alumno de la Escuela Taurina de Valencia Daniel Artazos ha recibido un reconocimiento.

PLIEGO DE LA MALAGUETA

El presidente de la Diputación ha hecho referencia también a la reciente aprobación del pliego de gestión por el que se regirá la plaza de toros de La Malagueta durante los próximos cinco años, un documento "ambicioso y revolucionario" y que incluye como novedad la liberalización del precio de las entradas sueltas.

De este modo, dependiendo de los costes de la corrida, los precios puedan variar. Además, el pliego propone una rebaja muy importante para los abonados, aumenta las obligaciones con la Escuela Taurina de la Diputación (que repercutirá de forma positiva en las otras tres escuelas taurinas de la provincia) mantiene el canon 0 y triplica los abonos disponibles para jóvenes y para jubilados y desempleados, proponiendo poder tener un descuento en esos abonos casi simbólicos, muy por debajo de lo que actualmente valen.

Por último, Salado ha agradecido la colaboración en el acto del Conservatorio Superior de Música de Málaga, ha recordado la apertura del Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia en La Malagueta --"el único de estas características en el mundo", ha apuntado-- y ha felicitado a la Banda de Música Miraflores-Gibraljaire por su 50 aniversario.

LISTADO DE PREMIADOS

En la Gala de la Tauromaquia celebrada este lunes el Trofeo al triunfador del Certamen Internacional de Escuela Taurinas lo ha entregado la Escuela Taurina Diputación de Málaga y lo ha recibido Ignacio Garibay; y el Trofeo al mejor novillero de la Feria Taurina de Málaga lo ha entregado la Diputación de Málaga y lo ha recibido Julio Méndez.

El Trofeo 'Manolo Ortiz' a la mejor brega de la Feria Taurina de Málaga lo ha entregado la Peña Taurina de Cártama y lo ha recibido Daniel Duarte; y la mención especial al 'Quite providencial' realizado al banderillero Javier Gómez Pascual la ha entregado la Peña Taurina de Cártama y la ha recibido Diego Urdiales.

El Trofeo suerte de varas al mejor puyazo 'Pepillo de Málaga' lo ha entregado la Peña Taurina de Cártama y lo ha recibido Juan Francisco Peña; y el Trofeo 'Toros con la Luna Asociación Benéfica Hermanitas de los Pobres de Málaga' a la singularidad lo ha entregado un representante de Toros con la Luna y Hermanitas de los Pobres y lo ha recibido Pablo Aguado.

El Trofeo 'Alfonso Ordóñez' al mejor torero de plata de la Feria Taurina de Málaga lo ha entregado la Asociación Cultural Taurina "La Torería" y lo ha recibido Juan Contreras; y el Trofeo 'Málaga Taurina' al triunfador en las plazas de la provincia de Málaga lo ha entregado Málaga Taurina y lo ha recibido Morante de la Puebla.

El Trofeo al Mejor toreo de capote lo ha entregado Toroshopping y lo ha recibido Pablo Aguado; y el Trofeo 'Francisco Mancebo' al mejor rejoneador de la Feria Taurina de Málaga lo ha entregado la Peña Taurina de Cártama y lo ha recibido Diego Ventura.

El Trofeo 'Paco Madrid' a la mejor estocada lo ha entregado la Peña Taurina de Cártama y lo ha recibido Diego Urdiales; y el Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' a la mejor faena de la Feria Taurina de Málaga lo ha entregado el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y lo ha recibido David de Miranda.

El Reconocimiento al alumno de la Escuela Taurina de Valencia Daniel Artazos lo ha entregado la Diputación de Málaga y lo ha recibido Daniel Artazos; y el Reconocimiento a la Rea Unión de Criadores de Toros de Lidia la ha entregado la Diputacíón de Málaga y la ha recibido Antonio Bañuelos, presidente de la Ructl.

Por último, el Reconocimiento 'Diputación de Málaga' a la trayectoria profesional y artística en el arte de torear lo ha entregado la Diputación de Málaga y lo recibe el diestro Javier Conde.