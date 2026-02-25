Salado celebra el 202 aniversario de la creación de Policía Nacional, cuerpo "siempre a la altura de lo que se espera"

El presidente de la Diputación de Málaga celebra el 202 aniversario de la creación de la Policía Nacional, que “está siempre a la altura de lo que se espera de un cuerpo moderno y eficaz” - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha intervenido este miércoles en el acto de conmemoración del 202 aniversario de la creación de la Policía Nacional, ceremonia que se ha celebrado en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial.

Salado ha felicitado a todos los profesionales que han sido condecorados por su dilatada y abnegada trayectoria o por sus destacadas y valiosas actuaciones, y ha destacado que la Policía Nacional "está siempre a la altura de lo que se espera de un cuerpo moderno y eficaz".

El presidente ha asegurado que se trata de "una de las instituciones más queridas y admiradas por los ciudadanos, y esto es así porque este cuerpo ha demostrado con creces su profesionalidad, seriedad, rigor y eficacia a lo largo de la historia".