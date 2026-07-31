Salado y Gavira analizan y abordan principales desafíos que afronta el turismo

Presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Manuel Gavira, en una reunión de la comisión permanente de Turismo Costa del Sol - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, y el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, han mantenido este viernes una reunión institucional orientada a reforzar la cooperación entre administraciones y la colaboración con la iniciativa privada para abordar los principales retos del sector.

Según han indicado desde la Diputación en un comunicado, en el marco de esta jornada, Gavira ha participado junto a Salado en un encuentro con la Comisión Permanente de Turismo Costa del Sol, celebrado a iniciativa de este órgano, para analizar la situación actual de la industria y reforzar una estrategia compartida entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y los representantes empresariales.

Durante el encuentro se han abordado algunos de los principales desafíos que afronta el turismo en Andalucía, entre ellos, el equilibrio del modelo, la gestión de la estacionalidad, la mejora de la conectividad, la transformación digital, la competitividad, la apuesta por la calidad del destino, la creación de empleo de calidad y la diversificación de la oferta.

Asimismo, se ha destacado la importancia de mantener espacios de diálogo y cogobernanza que permitan alinear la acción de las administraciones con las necesidades reales de las empresas y profesionales del sector.

Salado ha remarcado "el claro liderazgo de la provincia de Málaga en la industria turística andaluza, con un peso cercano al 40% en buena parte de los principales parámetros del sector".

En este sentido, ha subrayado que "el turismo es la principal industria de la provincia, de Andalucía y del país, y debe abordarse como una cuestión de Estado, porque de él dependen miles de empleos, empresas, autónomos, municipios y familias".

Asimismo, ha señalado que "mantener el espíritu de cooperación con la Junta de Andalucía es fundamental para seguir avanzando en los grandes objetivos del destino".

El presidente también ha destacado que "la Costa del Sol cerró 2025 como el mejor año turístico de su historia, lo que confirma la fortaleza del sector y la importancia de seguir trabajando con planificación, calidad y colaboración público-privada". Asimismo, ha añadido que "es crucial anticiparse a los cambios de la demanda y responder de forma coordinada a los nuevos retos".

Por su parte, el consejero de Turismo ha garantizado que su Consejería viene a "sumar y escuchar con todos los agentes que componen el sector turístico". Un sector, como ha destacado Gavira, tan importante para la provincia de Málaga como para toda Andalucía.

En este contexto, Salado ha recordado que la Costa del Sol recibió en 2025 un total de 14,65 millones de turistas, un 1,19% más que el año anterior, y que los ingresos generados por la actividad turística alcanzaron los 21.811,7 millones de euros, con un crecimiento del 2,8%.

El balance del pasado ejercicio reflejó también el mayor nivel de empleo turístico registrado hasta la fecha, con 152.162 personas ocupadas según la Encuesta de Población Activa, un 10% más que en 2024.

Salado ha recordado además que Turismo Costa del Sol, empresa pública de la Diputación de Málaga, fue pionera al incorporar a representantes del sector y de la parte privada en su consejo de administración y en sus órganos de gobierno, consolidando un modelo de colaboración público-privada que ha permitido definir estrategias compartidas y anticiparse a los cambios del mercado.

La visita institucional, que ha incluido la firma del consejero en el Libro de Honor de la Diputación de Málaga, y el posterior encuentro con la Comisión Permanente han servido para reforzar la interlocución entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el tejido empresarial, así como para avanzar en una agenda común orientada a mejorar la competitividad, favorecer la sostenibilidad del modelo, impulsar la innovación, diversificar la oferta y generar nuevas oportunidades para el conjunto del sector.