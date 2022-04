Salado inaugura la plaza Mirador Gaucín de Rincón de la Victoria y destaca la sinergia entre interior y litoral

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha inaugurado este jueves la plaza Mirador Gaucín acompañado por el regidor de este municipio rondeño, Pedro Godino, la concejala de Régimen Interior de Rincón de la Victoria, Josefa Carnero (PP), la edil de Juventud y Fiestas de Gaucín, María José Márquez, y ediles de la Corporación municipal destacando "la sinergía entre ambos municipios, de la costa e interior".

Durante el acto, al que también han asistido vecinos y vecinas de Gaucín, Salado ha señalado "esa simbiosis necesaria entre los pueblos de la costa y los pueblos del interior, que se complementan y hacen de la provincia de Málaga el mejor lugar del mundo para vivir".

"Rincón de la Victoria, que ha crecido exponencialmente como destino, ha acogido históricamente mucha población del interior, entre ellas numerosas familias de Gaucín que residen a día de hoy en nuestro municipio", ha añadido el alcalde.

Gaucín, está situado al sur de la Serranía de Ronda, nombre que viene del árabe Gair-Guazan, que significa 'Roca Fuerte', a las faldas de la Sierra del Hacho. Conocido por sus bellas vistas, Gaucín es conocido en la provincia como el Balcón de la Serranía.

El regidor ha dicho que "con la denominación de este mirador, que tiene de fondo el Mediterráneo y situado sobre la roca de El Cantal "es el mejor sitio posible, el mejor homenaje a este bellísimo pueblo de Málaga".

Por su parte, el alcalde de Gaucín, ha expresado su satisfacción: "Me siento abrumado por este espacio tan bonito con el que me he encontrado, y del que estoy muy agradecido. Ya entiendo por qué tantos vecinos de Gaucín se han venido a vivir a Rincón de la Victoria, uno de los municipios más bonitos de la provincia".

"Gracias a Francisco Salado, al Ayuntamiento y a los ciudadanos de este municipio por este homenaje y reconocimiento a Gaucín a través de esta plaza mirador tan espectacular que nos dará a conocer a visitantes y turistas que se acerquen hasta aquí", ha destacado Godino.

La plaza alberga un mosaico de cerámica que recoge la belleza de Gaucín compuesto por 35 azulejos de pasta roja pintados a mano con la técnica de sobre cubierta con óxidos colorantes realizado por Rosario Ruiz Vázquez, de Cerámicas Moclinejo. La Plaza Mirador Gaucín está ubicada junto a Calle Zurbarán en Los Acantilados de El Cantal.

La propuesta de la denominación de la plaza fue aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.