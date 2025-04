Salado pide a Gobierno que "no desprecie" la provincia de Málaga y dé pasos para tener el tren litoral lo antes posible

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del PP de Málaga, Francisco Salado, ha pedido al Gobierno central que "no desprecie" a la provincia de Málaga y que dé los pasos para que el tren litoral entre Málaga y Algeciras se haga "lo antes posible".

En este sentido se ha pronunciado este lunes el líder 'popular' y presidente de la Diputación, que ha hecho especial hincapié en señalar que lo que se hace en otros territorios no se hace en Málaga, y ha puesto como ejemplo la realización de un proyecto en Vigo, "donde gobiernan los socialistas".

"Nos negaron la posibilidad de ir directamente al estudio informativo, ya que el estudio de viabilidad, con los datos que tiene el ministerio, era factible ponerlo sobre la mesa inmediatamente. Con esa negativa, se retrasan los trámites al menos unos tres años, tres años más después del retraso que tiene este proyecto estratégico", ha criticado Francisco Salado respecto al tren litoral.

Y en este punto ha dicho: "Lo que nos niegan a nosotros se hace en otra parte de España, en Vigo, porque allí gobierna el Partido Socialista, y aquí, en Málaga, no, con un claro desprecio, y ataque al progreso económico de la provincia de Málaga". Y también ha detallado: "No lo entendemos porque en unos territorios de España sí es factible, hace directamente el estudio informativo, cuando se negó de ello por parte del Gobierno, y se le consiente a Vigo y a nosotros no".

Salado ha exigido al Gobierno de España "que den los pasos firmes y serios para que el tren litoral se haga lo antes posible, porque es justo y necesario"; y ha pedido al Ejecutivo y al PSOE de Málaga "que no desprecien más a Málaga, que no paralicen más a Málaga", punto en el que ha dicho que existe "una clara campaña de seguir asfixiando y atacando a Málaga y a su provincia", y ha puesto como ejemplo la retirada de las ayudas al transporte: "Una vez más, sin argumento, con un ataque sin precedente del señor Óscar Puente a los derechos de Andalucía y a los derechos de la provincia de Málaga".

El vicepresidente del PP de Málaga ha asegurado que su partido va a seguir criticando esta "discriminación" y ha esperado que el PSOE rectifique: "Espero que el PSOE malagueño tenga algo de dignidad y salga en defensa de su provincia, de los malagueños, a los que se deben y no al señor Óscar Puente y a su presidente".