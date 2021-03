Salado plantea una alianza entre la Málaga tecnológica y la turística para reforzar el liderazgo de la provincia

El presidente de la Diputación anima a los jóvenes a hacer realidad sus proyectos y asegura que en Málaga "es posible"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha propuesto afianzar una alianza entre la Málaga tecnológica y la turística para que la provincia refuerce su liderazgo, incidiendo en que es "un referente internacional" en ambos sectores.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la jornada 'Málaga tecnológica: la gran oportunidad', organizada por SUR y la Diputación, en la que han participado los líderes de las empresas que representan la Málaga más innovadora y que ha contado también con la intervención el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

Salado ha destacado la apuesta de Turismo y Planificación Costa del Sol por la innovación turística con el uso del 'big data' o la inteligencia artificial para conocer mucho mejor las necesidades y demandas de los mercados turísticos, al tiempo que ha aludido al papel, "cada vez más relevante", del sector tecnológico y digital de la provincia gracias al PTA --Málaga Tech Park-- y a proyectos locales que se han convertido en empresas de éxito, como Virus Total, Freepik, BeSoccer o Uptodown, entre otras.

"Constituyen un ejemplo a seguir por los jóvenes que actualmente están en la universidad, estudiando o pensando en poner en marcha una 'startup'", ha manifestado, al tiempo que ha animado a seguir estos pasos y a apostar por Málaga.

"Siempre digo que Málaga tiene la responsabilidad de ejercer el liderazgo económico, ser la locomotora de desarrollo y de creación de empleo en Andalucía. En estos terribles tiempos que nos ha tocado vivir, esa responsabilidad es aún mayor. Podemos y debemos liderar la recuperación y la salida de esta crisis", ha enfatizado, destacando que lo hará con ejemplos y proyectos como los de estas empresas y emprendedores.

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol ha subrayado la importancia del emprendimiento y la innovación en la lucha contra la despoblación y ha resaltado: "Los emprendedores y el teletrabajo son una gran oportunidad, puede que la última oportunidad, para salvar muchos de nuestros pequeños municipios en la batalla contra la despoblación".

Igualmente, ha apuntado que, desde las administraciones públicas, hay que animar a los emprendedores a poner en marcha sus proyectos, eliminando los obstáculos administrativos y facilitando la llegada de créditos y ayudas especiales y de incubadoras de empresas para consolidar la marca internacional de Málaga tecnológica y lograr que se extienda a toda la provincia.

Ha agregado Salado que cuando se constituyó el Parque Tecnológico de Andalucía no se pensó "que tres décadas después trabajarían más de 20.000 personas en 650 empresas" y que no habrían dado crédito si les hubieran dicho que Google abriría sede de ciberseguridad en Málaga o que jóvenes malagueños crearían el mayor banco de recursos gráficos del mundo, como es el caso de Freepik.

Salado ha agradecido a estos emprendedores su trabajo: "En estos días tan tristes y oscuros quiero pararme para daros las gracias por traernos esperanza, luz y darnos confianza en el presente y en el futuro de Málaga pese a las dificultades".

También ha subrayado que los casos de estas empresas son ideales porque tienen un origen de jóvenes emprendedores que lucharon por una idea y la pusieron en marcha, no sin dificultades: "Son un ejemplo a seguir: "En Málaga es posible. No tengas miedo a perseguir tu sueño. No tengas miedo a fracasar. En Málaga es posible. Tenemos que repetirlo hasta la saciedad", ha finalizado.

Precisamente, durante la jornada, Bernardo Quintero, fundador de Virus Total y artífice de la llegada de Google a Málaga, ha señalado que el centro de ciberseguridad prevé abrir a principios de 2023 con el objetivo de ser un centro "abierto a la ciudad, con talleres formativos".

También ha subrayado que llevan trabajando desde hace tres años con la Universidad de Málaga en un curso especializado sobre ciberseguridad al que asisten personas de todos los continentes, un interés creciente que ha sido "palanca" para "venderle a Google" la importancia de Málaga en este ámbito para la instalación del centro de ciberseguridad.

En su opinión, el empuje tecnológico que se está dando en la capital malagueña "acabará extendiéndose a toda la provincia" y ha aludido también a la importancia de incluir programación en las escuelas desde Primaria, igual que sucede con el inglés.

Otros participantes en la primera mesa, moderada por la periodista Nuria Triguero, han sido Joaquín Cuenca, CEO de Freepik, y su homólogo en Uptodown, Luis Hernández, quienes han reclamado que no se limite la capacidad de crecimiento de la gente que empieza.

"Andalucía puede ser una apisonadora si creamos un sistema de vanguardia", ha apostillado Hernández, quien ha informado de que el miércoles próximo anunciarán precisamente un acuerdo con una empresa mundial que pondrá a Málaga "en el centro de juegos móviles".

Mientras tanto, Cuenca ha considerado que no se tiene "engrasado el mecanismo de creación de 'startups': Nos falta la pata de la inversión" al tiempo que ha insistido en que la tecnología "es completamente transformadora".