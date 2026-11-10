Sandra Val lleva al Mucac La Coracha un paisaje artificial situado entre el pasado y el futuro

La edil de Cultura, Mariana Pineda; el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; la comisaria de la muestra, Helena Juncosa y la artista Sandra Val - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'EÓN 5. Arquitectura para un planeta incierto', de la artista Sandra Val, se ha presentado este martes en Mucac La Coracha, donde podrá visitarse hasta el 14 de febrero de 2027.

En el acto han participado la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; la comisaria de la muestra, Helena Juncosa; y la propia artista.

En esta propuesta, Sandra Val construye un paisaje artificial que conecta el pasado y el futuro. La instalación combina plataformas de diferentes formas y alturas, piezas geométricas dispuestas sobre el suelo y estructuras escultóricas verticales. Estos elementos, realizados con distintos materiales y colores, se distribuyen por el espacio y configuran una composición abierta.

'EÓN 5' parte de dos instalaciones escultóricas anteriores de la artista: 'EÓN 3' (2025), principalmente cerámica, y 'Landolt' (2026), una obra en la que retoma su trabajo con el vidrio.

A partir de la combinación de ambas, Sandra Val crea una nueva instalación en la que las estructuras se conectan entre sí y forman un conjunto de elementos modulares que evocan un lugar situado fuera de la Tierra. La propuesta aborda así la idea del jardín como un espacio que puede diseñarse, organizarse y transformarse mediante la intervención humana.

El trabajo de Sandra Val (Tarragona, 1979) se centra en crear imaginarios que exploran la utopía y la atemporalidad mediante la conexión entre tradición, presente y futuro. A través de materiales como la porcelana, el vidrio, el metal o el textil, genera obras e instalaciones con gran carga simbólica.

Su obra se ha mostrado en espacios como el Museo Barjola, La Neomudéjar o el Gyeonggi Museum of Contemporary Ceramic Art, además de ferias como Estampa y ARCOmadrid. Entre sus exposiciones más recientes figuran 'La erótica del tiempo' (2025), en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia, y 'Tres experiencias formales' (2025), en CentroCentro de Madrid. En 2026 ha presentado 'Juguemos a gato en un toro', en la Galería Espacio Valverde, y 'Asobiba', en el jardín del Museo Lázaro Galdiano.

Ha recibido reconocimientos como la Mención de Honor en la Bienal Internacional de Cerámica de Corea (2021) y la ayuda a la producción de la VIII Bienal de Mujeres en las Artes Visuales (2022), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. En 2025 resultó ganadora de las convocatorias de Ayuda a la Creación Visual Vegap y 'Se busca comisario', de la Sala de Arte Joven de Madrid. En 2026 ha sido finalista del Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente y seleccionada en el Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas.