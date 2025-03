Sanz destaca que el nuevo centro de tauromaquia de Málaga es "fusión de cultura y tecnología, de tradición y modernidad"

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT) de Málaga es una "apuesta de fusión de cultura y tecnología, de tradición y modernidad, de lo que representa la idiosincrasia de nuestra historia, de nuestra realidad como pueblo" y también "una suma excepcional para el impresionante potencial que tiene Málaga ya desde el punto de vista turístico".

En la inauguración de este centro, que se ubica en la plaza de toros de La Malagueta en la capital malagueña, Sanz ha dicho sentirse "verdaderamente impresionado positivamente, impactado como aficionado" a los toros con este centro y, también "emocionado por cómo Málaga, una vez más, demuestra que es imparable y Andalucía es imparable en estos momentos a la hora de tener una capacidad de unir cultura-tradición con tecnología-modernidad".

Así, ha señalado que esto demuestra, además, "que la tauromaquia está más viva que nunca y que tiene más futuro que nunca". "Andalucía no se puede entender sin la tauromaquia, España no se puede entender sin la tauromaquia y Málaga no se puede entender sin la tauromaquia", ha asegurado el consejero.

"Si ya conozco el atractivo turístico que tiene Málaga, con sus museos, con todos sus grandes atractivos, este centro de experiencias inmersivas taurinas es algo impresionante", ha incidido el consejero, quien ha subrayado que se hace "una gran labor didáctica, para que pasen los aficionados a los toros y también mucha gente que no sabe, ni conoce y habla de la fiesta de los toros".

Además, ha destacado que "se va a conocer la riqueza que representa, desde el punto de vista natural, desde nuestro ecosistema natural, la ganadería, las dehesas, la cría del toro bravo", porque, ha apuntado, "es verdad que la tauromaquia es cultura, es arte, es tradición, pero la cultura también es de una manera importante economía, es creación de empleo y es turismo".

Sanz ha significado que se podrá conocer "lo que representa todo lo que mueve alrededor una plaza, todo lo que mueve también la formación para prepararse para llegar a ser figura del toreo y también todo lo que representa el ciclo completo taurino", al tiempo que ha destacado que se podrán utilizar gafas de realidad virtual "para sentirte en la dehesa y conocer la realidad del campo, o bien los valientes, salir a la plaza de toros e incluso dar unos pases".

Ha dado la enhorabuena al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. "Si Málaga ya es capaz de innovar en todo, aquí habéis roto todos los moldes de lo que es apostar por la tauromaquia" y para los aficionados "representa un inmenso atractivo", apuntando que son "cuatro millones de audiencia lo que tiene en Canal Sur los toros", además de más de un millón de personas que van a las plazas.

"Hoy la Diputación hace una apuesta por lo que es la realidad de Málaga, la historia de Málaga y el futuro de Málaga, que es su vinculación a la tauromaquia, su vinculación a los toros, a la fiesta", ha finalizado.