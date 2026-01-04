Sanz dice que la borrasca Francis deja 261 incidencias sobre todo en Cádiz y Málaga y pide aún "máxima precaución"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha advertido de que "nos esperan horas todavía muy intensas, donde el riesgo sigue siendo extremo" por la borrasca Francis que ha dejado por ahora 261 incidencias en Andalucía, la mayoría en las provincias de Cádiz (138) y Málaga (120); al tiempo que ha trasladado el mensaje de "máxima precaución y responsabilidad" y ha recordado que "está prohibido pasar por cauces, arroyos, vados".

Sanz ha participado desde Málaga en una reunión de coordinación de las administraciones y operativos del plan de emergencia, activado por aviso rojo por riesgo de lluvias intensas y de riesgo extremo ante la población especialmente en la zona de Sol, Guadalhorce y Málaga, en la provincia malagueña, y en la zona del Campo de Gibraltar, en la de Cádiz, que ha llevado al envío de sendos Es-Alert.

Ha indicado que aún "se pueden producir muy intensas lluvias", por lo que la noche y madrugada se presentan "muy complicadas", recordando que aunque deje de llover, se va a mantener una vigilancia en los niveles de los cauces que seguirán recibiendo aportes por las escorrentías, lo que hace que "nadie es capaz de saber cuál es el nivel de la altura que llevan esos cruces y por tanto nos podemos llevar sorpresas como las de los últimos días, tan desagradables y tan nefastas".

"Por tanto, el mensaje a la población es que, desde luego, hasta la madrugada, más allá de la madrugada, durante toda la noche y la mañana de mañana, día 5, los cauces van a estar muy elevados y, por tanto, vamos a una situación de máxima y extrema alerta", ha dicho Sanz, quien ha señalado que los mensajes del 112 "no son recomendaciones, son obligaciones" a la ciudadanía de "no pasar por cauces, no cruzar arroyos, no cruzar vados, no cruzar ríos".

No obstante, ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad, de seguridad y una situación de control", ya que "hasta este momento no hay ninguna incidencia grave porque se está procediendo con antelación suficiente y con carácter preventivo".

El consejero ha informado que se ha desalojado una treintena de personas en la zona de Estación de Cártama (Málaga), en su mayoría ha sido realojadas en casa de familiares y amigos; tan solo 12 han precisado quedarse en el polideportivo habilitado.

De forma preventiva, también se ha evacuado personas de las zonas de Hozgarganta, un punto en el que ha hecho un seguimiento exhaustivo y permanente del nivel del río. Así, se han evacuado a 17 personas en Jimena de la Frontera (Cádiz), entre ellos dos ancianos afectados por hipotermia que fueron trasladados al centro de salud; mientras que el resto también fueron realojados en casas de familiares. Además, ha anunciado que se va a desalojar viviendas aguas abajo del pantano de Guadarranque.

El mayor volumen de las incidencias registradas en la sala Emergencias 112 Andalucía han sido durante la tarde y el grueso tienen que ver con anegaciones de vivienda y calle, balsas de agua en las calzadas debido a la crecida de los cauces fluviales que finalmente han afectado a la red viaria, ha explicado.

Actualmente el río Hozgarganta, que ha alcanzado su máximo a las 15.00 horas, se encuentra nivel rojo, pero a la baja. El río Guadalhorce, en Cártama, está en nivel naranja con previsión ascendente acercándose a nivel rojo. El Guadiaro, en el trasvase Guadiaro-Majaceite está en nivel amarillo, en situación ascendente. El río Grande en Las Millanas, está en nivel rojo y en situación ascendente al igual que el río Álamo en Benalup, mientras que el río Turón en Ardales está en nivel naranja, en situación ascendente.

Sanz ha explicado que se han registrado "magnitudes de acumulados de precipitaciones históricas" con hasta, por ejemplo, 270 litros por metro cuadrado en municipios gaditanos como Jimena, lo que supone "un periodo de recurrencia de más de 200 años".

El consejero ha expresado que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso rojo (peligro extraordinario) la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, vigente hasta la medianoche, donde se prevé una precipitación acumulada de 120 litros por metros cuadrado en 12 horas. Las precipitaciones pueden ser más intensas en la zona más occidental de la comarca.

En el Estrecho está vigente el aviso naranja (peligro importante) junto con Grazalema y el litoral gaditano. En el resto de la provincia de Cádiz (campiña) el aviso es de nivel amarillo al igual que en la comarca malagueña de Ronda. En el levante almeriense también se ha activado el aviso amarillo por lluvias. Todos los avisos, salvo en Almería, concluirán esta medianoche.

INCIDENCIAS DESTACADAS

Entre las incidencias destaca el rescate a dos personas subidas en el techo de un vehículo arrastrado por la corriente en la A-405 en Jimena de la Frontera. También se ha coordinado en dicho municipio otro rescate en el camino de La Bordalla debido a que el desbordamiento del río había anegado varias viviendas.

Desde la Guardia Civil se activó al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para intervenir en varias zonas en las que las viviendas han resultado afectadas por inundaciones.

En Castellar de la Frontera se ha atendido una solicitud por anegación de una vivienda por la crecida del río que les impedía a los habitantes salir de la misma en la zona de la antigua estación. Se trata de cuatro adultos y un perro que estaban atrapados en su vivienda.

En Álora (Málaga), se ha atendido otro aviso que alertaban de que estaban en un turismo dos personas en la zona de El Chorro. Los servicios de emergencia rescataron a dos mujeres que no requirieron asistencia sanitaria. En la capital malagueña, tras el aviso de Es-Alert, se ha evacuado y procedido al cierre del centro comercial Plaza Mayor y la evacuación de trabajadores y visitantes que se ha llevado a cabo sin incidencias.

En la provincia de Cádiz destaca el municipio de Jimena de la Frontera donde se han atendido más de una veintena de incidencias en la tarde, aunque también se han gestionado avisos en municipios como Alcalá de los Gazules, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil, El puerto, Jerez, Los Barrios, Medina Sidonia, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Martín del Tesorillo, Sanlúcar de Barrameda, San Roque, Tarifa, Vejer de la Frontera y Villamartín.

En Málaga se han gestionado avisos desde Álora, Alozaina, Ardales, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benaoján, barriada de Campanillas, Fuengirola, Guaro, Igualeja, Jimera de Líbar, la capital, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox y Torremolinos.

En cuanto a la red viaria, la DGT mantiene en nivel negro (cortada) y rojo (circulación difícil) casi una decena de carreteras. Así, en nivel negro están la A-7059, en ambos sentidos en Alhaurín el Grande, la MA-5401, en Casarabonela (ambas en la provincia de Málaga) y la SE-3409 en Salteras (Sevilla).

En nivel rojo están la A-2233 en Zahora-Los Caños de Meca, la CA-3400 en Rota, la CA-6105 en Fuensanta, la CA-9208 en Algeciras, la CA-9209 en Algeciras-Los Barrios y la MA-5403 en Ardales. Metro de procedió al cierre total de la línea 2 y parcialmente la línea 1.

También se ha cortado el tráfico ferroviario desde la bifurcación de Bobadilla hacia Algeciras en Ronda y el corte ha afectado a un tren que iba en dirección a Jimena de la Frontera que ha retrocedido hasta Ronda, desde donde va a continuar el trayecto por carretera.

Un total de 17 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia de Protección de Civil de ámbito local (PTEL), once de Málaga (la capital, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos y Cortés de la Frontera), cinco en la provincia de Cádiz (Algeciras, San Roque, Castellar de la Frontera, Los Barrios y Jimena de la Frontera) y uno en Almonte, en Huelva.