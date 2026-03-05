Sanz incide en periodo de alta frecuentación y picos elevados y dice que se han tomado "decisiones" en Clínico de Málaga

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios. - EUROPA PRESS/FRANCISCO J. OLMO

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha referido este jueves al colapso en las urgencias del Hospital Clínico de Málaga y ha apuntado a que "estos periodos de alta frecuencia conllevan picos elevados, que lo que requiere es la reacción de reorganización y reforzamiento de los equipos" como se ha hecho para evitar estas situaciones.

Sanz, tras ser cuestionado por los periodistas por el colpaso en las urgencias del Hospital Clínico durante una visita en Sevilla a la reforma de las consultas externas del Hospital de San Lázaro, ha señalado que "estamos en un periodo complejo, en un periodo de alta frecuentación y, por tanto, pueden darse en estas circunstancias y en determinados centros, picos elevados de asistencia y de demanda asistencial".

Así, ha recordado que "existe un plan de alta frecuentación que hace frente a ese tipo de situaciones y, lógicamente, corresponde tomar decisiones rápidamente de carácter organizativo y de reforzamiento, que son las que se han tomado para evitar ese tipo de situaciones".

Sanz ha incidido en que "no solo en ese hospital, sino, que desde luego, ante una situación de alta frecuentación como la que nos encontramos en ese periodo, aún vigente, siempre se pueden producir picos y, por tanto, no minusvaloro en absoluto lo que ha ocurrido, sí digo que corresponde que tomemos decisiones y eso es lo que se ha hecho, reorganizar y tomar decisiones de reforzamiento".

Al respecto de ello, ha dicho que hay que tener en cuenta y se demuestra con la reciente "inauguración de la ampliación del Costa del Sol y otras mejoras importantes en Málaga", lamentando que "la provincia durante muchos años no fue tratada en materia de inversión sanitaria".

Así, ha recordado que "estamos construyendo el tercer gran hospital de Málaga" y "hemos hecho la ampliación del Costa del Sol, que ha significado algo que va a ser clave", ya que "muchos de los pacientes que precisamente tienen que ser tratados en Málaga ya no van a tener que ir a Málaga --capital-- porque son tratados en esa ampliación del Costa del Sol".

"Mejoramos permanentemente la inversión y somos conscientes que todavía tenemos que seguir mejorando, pero estos periodos de alta frecuentación conllevan picos elevados, que lo que requiere es la reacción de reorganización y reforzamiento de los equipos", ha concluido.