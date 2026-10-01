Sanz indica que la seguridad "no se ha comprometido en Hospital de la Axarquía (Málaga) con uso de reactivos caducados"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía que "la seguridad clínica no se ha visto comprometida en ningún momento" en relación con el uso de materiales caducados en el laboratorio de análisis del Hospital de la Axarquía, y ha subrayado que los analizadores están "programados para bloquear y rechazar automáticamente cualquier reactivo caducado".

Así lo ha afirmado en respuesta a una preguntada formulada por el grupo parlamentario de Adelante Andalucía, recogida por Europa Press, en relación a la utilización de reactivos caducados en el laboratorio del Hospital de la Axarquía (Málaga). Además, Sanz ha defendido la actuación del Servicio Andaluz de Salud ante las investigaciones abiertas, asegurando que "las comprobaciones realizadas concluyen que los mecanismos de control del laboratorio impiden que los analizadores utilicen reactivos caducados".

Al hilo, el consejero ha subrayado que los controles de laboratorio "están precisamente para detectar estas situaciones" y ha recordado que "el SAS inició la investigación mucho antes que la fiscalía, disponiendo de los datos de esa investigación". Asimismo, ha enfatizado que "los mecanismos de control existen y funcionan" y que "la fiscalía investiga y nosotros siempre vamos a colaborar".

De esta forma, el consejero ha querido tranquilizar a los pacientes sobre el funcionamiento de los sistemas de control en el centro hospitalario.

ADELANTE ANDALUCÍA: "LAS TRABAJADORAS ESTÁN SUFRIENDO ACOSO LABORAL"

En este contexto, el grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha manifestado además que "las trabajadoras que han denunciado esto han visto como no ha cambiado nada en el hospital, salvo una cosa, están sufriendo un acoso laboral brutal".

Por último, Adelante Andalucía ha vinculado estas denuncias con la crisis de los cribados de cáncer de mama de hace un año, afirmando que "es fundamental que no nos mientan a la cara" en materia de calidad asistencial.