Sea Life Benalmádena (Málaga) da un paso más en la inclusión y la accesibilidad

Sea Life Benalmádena da un paso más en la inclusión y la accesibilidad

El espacio incorpora la lengua de signos en sus charlas diarias sobre alimentación de especies

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Sea Life Benalmádena (Málaga), en un esfuerzo por promover la inclusión y la accesibilidad, ha anunciado que sus charlas sobre la alimentación de especies y otras curiosidades estarán ahora disponibles en Lengua de Signos Española (LSE) y Lengua de Signos Británica (BSL).

Así, a partir de este mes de enero los visitantes podrán acceder a las explicaciones en LSE y BSL escaneando un código QR que les permitirá disfrutar del contenido de forma interactiva y a su propio ritmo. Este servicio estará disponible en cualquier momento de la visita, eliminando la necesidad de esperar horarios fijos.

La directora de Marketing de Sea Life Benalmádena, María Morondo, ha destacado "el compromiso" del acuario con la accesibilidad: "Queremos que todos nuestros visitantes tengan la mejor experiencia posible".

"Con los códigos QR para LSE y BSL, las personas que lo necesiten también podrán disfrutar de estos momentos mágicos, aprender sobre la fascinante vida marina y descubrir curiosidades de nuestras increíbles especies, y lo más importante, la importancia de su cuidado y protección. Es un paso más en nuestro camino hacia un mundo más accesible e inclusivo", ha agregado.

Esta nueva medida se suma a otras iniciativas de accesibilidad ya en marcha en Sea Life Benalmádena, que busca ofrecer experiencias únicas y memorables para todos. El acuario es plenamente accesible para personas con movilidad reducida y con autismo o necesidades sensoriales especiales tendrán a su disposición un kit sensorial que incluye auriculares con cancelación de ruido, pegatinas para comunicar su estado emocional o la posibilidad de solicitar su visita sin sonido.

Por otro lado, han valorado que estas acciones reafirman el objetivo de Sea Life Benalmádena de garantizar que todos los visitantes puedan disfrutar de una experiencia relajada y enriquecedora. El horario de Sea Life Benalmádena es de lunes a domingo de 11.00 a 18.15 horas última admisión, cierre a las 19.00 horas.