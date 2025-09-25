Una segunda mesa sectorial aborda en Málaga la gestión forestal sostenible y aprovechamiento de biomasa para uso térmico

Celebrada la segunda mesa sectorial de ‘BIO+A Málaga’, para la gestión forestal sostenible y aprovechamiento de la biomasa para uso térmico - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga, a través del Servicio de Empleo, ha puesto en marcha en el palacio de congresos de Ronda la segunda mesa territorial del proyecto 'BIO+A Málaga. Gestión forestal sostenible, fomentando la biodiversidad, protección de los ecosistemas y el aprovechamiento de la biomasa en la provincia de Málaga'. El objetivo es abordar los cambios necesarios y la necesidad de sentar las bases para un plan de gestión del cambio enfocado en la creación de empleo y la dinamización de zonas rurales, especialmente en la comarca de la Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda.

En el acto se ha contado con socios del proyecto, así como con representantes institucionales y técnicos de los municipios del ámbito de actuación.

En el entorno de la Sierra de las Nieves existen unas 33.000 hectáreas de montes públicos que requieren tratamientos selvícolas urgentes para garantizar su estabilidad y persistencia, y menor vulnerabilidad ante incendios, siendo necesario optimizar los servicios ambientales de los montes mediante un nuevo modelo bioeconómico.

Este proyecto supone una oportunidad para desarrollar un sistema de gestión forestal adaptativa basado en el aprovechamiento de biomasa para uso térmico.

El área de acción se corresponde con el Parque Nacional y Natural de Sierra de las Nieves, y montes públicos de la Junta de Andalucía y ayuntamientos, integrando escalas de responsabilidad municipal, provincial, regional y estatal, con un fuerte impacto en la bioeconomía de una comarca de un extraordinario valor ambiental.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2025

Desde la Diputación de Málaga, concretamente desde el Servicio de Empleo, se están llevando a cabo durante todo el año 2025 una serie de acciones enmarcadas dentro de seis líneas de actuación, entre las que se encuentran la puesta en marcha de mesas sectoriales que evalúen el alcance del proyecto en materia de desarrollo económico del territorio y su impacto en el empleo; e identificación de nichos de mercado e informes de replicabilidad.

También acciones de formación en emprendimiento en el sector de la bioeconomía; formación on line dirigida a 180 emprendedores y autónomos forestales de las comarcas de la Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda; acciones de 'networking' y mentorización por parte de expertos forestales y acciones de apoyo al emprendimiento dirigido a iniciativas empresariales nuevas o ya existentes que quieran desarrollar su actividad en el sector de la bioeconomía; estudio de indicadores de impacto social y medioambiental del proyecto haciendo especial hincapié en lograr datos verificables y fiables sobre la huella social y medioambiental del proyecto; y un plan Difusión de Oportunidades de Empleo en el sector de la bioeconomía.

Por tanto, esta mesa territorial se enmarca dentro de las acciones del proyecto destinadas a promover el emprendimiento local vinculado a la bioeconomía, apoyar a profesionales cualificados, fomentar la economía circular y el uso de energías renovables, así como a luchar contra la despoblación rural mediante el fomento de oportunidades reales de empleo. Además, forma parte de la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad para proyectos transformadores de bioeconomía, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Fondos Next Generation EU.

Durante la jornada se ha presentado el estudio de nichos de mercado y el informe de replicabilidad, fomentando la participación activa de actores locales, instituciones, empresas, autónomos y ciudadanía en general, en un espacio de diálogo y colaboración orientado a generar impacto real en el territorio. Asimismo, se ha presentado el nuevo proyecto 'TeQuieroVerde. Mejora de la empleabilidad a través de la capacitación en economía circular', cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto BIO+A Málaga se desarrolla en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves, la Universidad de Córdoba, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid y la Cruz Roja Española, y busca consolidar un modelo de gestión forestal multifuncional y resiliente, que favorezca la conservación de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales y el aprovechamiento energético y económico de la biomasa forestal en zonas con alto valor ecológico.