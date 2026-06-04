Seis detenidos tras un apuñalamiento en Málaga capital

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por tentativa de homicidio en relación con un apuñalamiento ocurrido este pasado miércoles en Málaga capital.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.20 horas en Alameda de Colón. Al parecer, la víctima sufrió varias puñaladas con un arma blanca por parte de un hombre que iba acompañado por varios más, según han indicado desde la Policía Nacional.

Así, de manera sorpresiva le asestó una puñalada y la víctima salió corriendo, alcanzándole de nuevo en la espalda. Finalmente los agresores huyeron en dos vehículos.

Los seis hombres han sido detenidos por tentativa de homicidio, cuatro en la capital malagueña --en cuyos arrestos también intervinieron la Policía Local de Málaga-- y otros dos en la A-45 en el municipio malagueño de Antequera.

Según las citadas fuentes, la víctima, que ha sido dada de alta, y los presuntos autores se conocen por mantener un litigio jurídico de naturaleza violenta.