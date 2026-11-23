Archivo - 42 Málaga, de Fundación Telefónica. - 42 MÁLAGA FUNDACIÓN TELEFÓNICA - Archivo

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes andaluces han sido seleccionados por Fundación Telefónica en la primera edición de su programa de Becas de Formación Tecnológica, una iniciativa dirigida a estudiantes españoles que deseen realizar estudios de posgrado en áreas tecnológicas que están redefiniendo la economía europea.

El programa apoyará hasta 2028 a 150 estudiantes con una inversión total de cuatro millones de euros para impulsar el desarrollo del talento en ámbitos estratégicos para la competitividad y la innovación en Europa, según ha concretado la fundación a través de un comunicado.

En contexto, los cuatro beneficiarios andaluces forman parte de las 50 personas becadas seleccionadas entre más de mil candidaturas recibidas de toda España. Las ayudas financiarán estudios de posgrado y máster de hasta 80.000 euros en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.

Las personas seleccionadas en Andalucía proceden de Torre del Mar (Málaga), Córdoba, Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Pilas (Sevilla). Gracias a estas becas, cursarán programas de especialización en ámbitos como la IA, la ciencia de datos, los materiales avanzados y la robótica en instituciones europeas de referencia.

En concreto, una de las personas beneficiarias ampliará su formación en ciencia de datos y 'machine learning' en University College London; otra se especializará en aprendizaje automático aplicado a la salud en la Universidad Carlos III de Madrid; una tercera profundizará en materiales avanzados en la Universidad Politécnica de Madrid; y una cuarta lo hará en ingeniería electrónica, robótica y automática en la Universidad de Sevilla (US).

Las becas están dirigidas a ámbitos considerados estratégicos para la competitividad tecnológica europea. En el conjunto nacional, la biotecnología y la ingeniería biomédica lideran las adjudicaciones con el 32% de las ayudas, seguidas de la IA, 'machine learning' y ciencia de datos (30%) y de las tecnologías cuánticas y física aplicada (26%). Entre las tres áreas concentran el 88% de las becas concedidas.

Asimismo, el programa tiene una marcada vocación internacional. El 74% de las personas becadas cursará sus estudios fuera de España y el 92% lo hará en universidades europeas. Reino Unido es el principal destino académico, seguido de España, Suiza y Alemania.

Entre los destinos más demandados figuran Imperial College London, la Universidad de Cambridge, la Universidad Técnica de Múnich, ETH Zúrich, University College London, las universidades de Oxford y Heidelberg y, en España, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras.

Las personas beneficiarias que estudien en el extranjero regresarán posteriormente a España para aplicar los conocimientos adquiridos en empresas, universidades, centros tecnológicos o proyectos emprendedores de alto impacto, contribuyendo así a reforzar la capacidad tecnológica y científica del país.

Con esta iniciativa, Fundación Telefónica busca "impulsar una nueva generación de profesionales altamente especializados en disciplinas clave para el desarrollo tecnológico, la innovación y la soberanía digital europea".

Bajo este contexto, Fundación Telefónica lanzó la primera edición de este programa en marzo de 2026 con 50 becas de máster de hasta 80.000 euros cada una, ya adjudicadas. La iniciativa contempla la concesión de 150 becas tecnológicas hasta 2028 y una inversión total de cuatro millones de euros.

En esta convocatoria, 80 personas llegaron a la fase final de entrevistas ante un jurado formado por representantes del ámbito académico, organismos vinculados a la innovación y empresas líderes del sector, entre ellas Telefónica.

Asimismo, el impulso del talento femenino en disciplinas STEM constituye "una de las prioridades de Fundación Telefónica", un compromiso que se refleja en esta primera edición, en la que el 30% de las becas han sido concedidas a mujeres. Según el Education and Training Monitor 2025 de la Comisión Europea, las mujeres representaban en España el 28,6% del alumnado universitario en estudios STEM en 2023, con una presencia especialmente reducida en ingeniería (27,1%) y TIC (15,9%).

Con este resultado, la Fundación "avanza en su objetivo de impulsar una nueva generación de mujeres altamente especializadas en ámbitos tecnológicos estratégicos, contribuyendo a generar referentes que inspiren futuras vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes". De este modo, esta iniciativa "fortalece y refuerza el posicionamiento del grupo Telefónica y su Fundación como actores de relevancia en el impulso de oportunidades gracias a la tecnología para que las personas crezcan y se desarrollen".