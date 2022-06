Selwo Marina cumple 20 años a pleno ritmo y con los proyectos de conservación como prioridad

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Selwo Marina cumple este 15 de junio 20 años. Fue e primer delfinario y pingüinario de Andalucía y, dos décadas después, continúa funcionando a pleno ritmo y con los proyectos de conservación como una de sus prioridades.

Fue un 15 de junio de 2002 cuando el parque abrió sus puertas al público que, solo cinco años después --en 2009--, ya había acumulado 1,7 millones de visitantes. Los encuentros con delfines y pingüinos, así como el baño con leones marinos y las presentaciones educativas de delfines y aves exóticas conforman los mayores atractivos para un parque que cada año visitan miles de familias.

Este miércoles, por tanto, ha sido de celebración en las instalaciones de Benalmádena. El público asistente a Selwo Marina ha disfrutado de la tarta de cumpleaños y ha presenciado una exhibición educativa especial con motivo de este día, al que se ha unido el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas.

El alcalde ha reconocido que el parque es "motor económico" para el municipio por el empleo que ha creado en estos 20 años. Además, Navas ha subrayado su agradecimiento al zoo y a su personal por la "valiosa labor educativa y de concienciación con el medio ambiente marino en particular y la naturaleza en general".

Los proyectos de conservación han sido prioridad del parque a lo largo de los años, tanto in situ como ex situ, en colaboración con la Fundación Parques Reunidos. "La razón de ser del zoo es educar en el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad animal y vegetal. La amenaza del peligro de extinción es un gran revulsivo para los zoos actuales, muy volcados en los programas de conservación", han indicado desde Selwo.

En este sentido, Alberto Martín, director general de Selwo Costa del Sol, ha comentado que "es imposible resumir en unas pocas palabras lo que ha sido Selwo Marina en el paisaje de la Costa del Sol, como zoo urbano que continuamente se ha ido reinventando".

"Solamente diré que el zoo no ha dejado de crecer, de incorporar especies, de ampliar su colección zoológica siguiendo los criterios de la coordinación de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) y AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios), organizaciones de las que Selwo Marina forma parte", ha subrayado.

El director ha calificado al parque de "moderno": "Un zoo de su tiempo que ha ido participando progresivamente en programas de cría internacionales, mostrando un rol activo en conservación e investigación a través la Fundación Parques Reunidos".

75 ESPECIES

La colección zoológica de Selwo Marina ha ido creciendo asimismo durante estas dos décadas, diseñando nuevas instalaciones para recrear diferentes hábitats orientados al bienestar animal. El zoo benalmadense tiene en la actualidad de más de 75 especies de animales procedentes del continente americano.

El hecho de ser miembros de EAZA ha permitido este año traer dos especies nuevas: un perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni), así como un grupo de tití de Geoffroy o tití de cabeza blanca (Callithrix geoffroyi), primate oriundo de Brasil.

Los delfines mulares y leones de la Patagonia de Selwo Marina ponen a prueba el trabajo de cuidadores durante unas sesiones donde van modelando comportamientos tanto para las presentaciones educativas como para los entrenamientos veterinarios.

Chema Avisbal, cuidador de delfines, forma parte del personal desde hace ya bastantes años: "Son familia realmente los animales, porque es que realmente pasamos tanto tiempo con ellos... tenemos la suerte de trabajar con el público también, así que trabajamos con muchas emociones, que nos impregnan a todos. Vienen muchos visitantes aquí para cumplir un sueño: conocer a los delfines".

El pingüinario --en la denominada Isla de Hielo-- reproduce las condiciones climáticas de la Antártida. Allí vive una comunidad de pingüinos de diferentes familias (Rey, Juanito, Macaroni y Magallanes). Selwo Marina fue el primer parque donde nació una cría de pingüino Macaroni (Eudyptes chryssolophus) en la Península Ibérica en 2009.

Una década después de la apertura del parque, ya habían nacido 24 crías de pingüino en las instalaciones, algunas de ellas criadas a biberón, como en el caso de Nadir, otra cría de pingüino rey nacida en 2012.

La Amazonia, por su parte, es la recreación atmosférica del pulmón verde del planeta que alberga especies y abrió sus puertas en la primavera de 2005, añadiendo aún mayor biodiversidad al parque.