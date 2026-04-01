Semana Santa Málaga 2026: horarios y recorridos de los tronos este Miércoles Santo

Archivo - Sagrados titulares de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno Titulado El Rico y María Santísima del Amor de Málaga. Imagen de archivo. - TW EL RICO - Archivo

MÁLAGA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Miércoles Santo supone el punto central de la Semana Santa malagueña. En esta jornada salen a la calle siete cofradías, entre las que sobresale la de Jesús 'El Rico', protagonista de uno de los momentos más singulares: la liberación de un preso, una tradición que se remonta al reinado de Carlos III y que simboliza la redención y la esperanza.

Junto a ella, las hermandades de Mediadora, Salesianos, Fusionadas, Paloma, Sangre y Expiración recorren la ciudad, ofreciendo un variado mosaico de escenas y estilos que reflejan la riqueza y diversidad del mundo cofrade en Málaga. A continuación se muestra el horario e itinerario de cada uno de los tronos que procesionarán este Miércoles Santo.

Hermandad Sagrada Columna y Azotes.

Salida del templo: 17,15 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 18,00 horas

Salida de Recorrido Oficial: 20,10 horas

Entrada en el templo: 23,50 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Pasillo Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza Constitución, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia SICB, Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Comedias, Nosquera, Carretería, Pasillo Santa Isabel, Casa Hermandad.

Hermandad de la Mediadora.

Salida del templo: 16,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 19,20 horas

Salida de Recorrido Oficial: 21,30 horas

Entrada en el templo: 01,30 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Cómico Riquelme, Ayala, Avenida del Ingeniero José María, Garnica, Cuarteles, Plaza de Toros Vieja, Ancha del Carmen, Cristo de la Expiración, Avenida de Andalucía, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Plaza Arriola, Sagasta, Moreno Carbonero, Plaza Enrique García-Herrera, Fernán González, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, Cañón, Cortina del Muelle, Plaza de La Marina, Vendeja, Pasaje Linaje, Puente de la Misericordia, Cuarteles, Jacinto Verdaguer, Salitre, Ayala, Cómico Riquelme y Casa Hermandad.

Hermandad de Salesianos.

Salida del templo: 17,15 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 19,54 horas

Salida de Recorrido Oficial: 22,04 horas

Entrada en el templo: 00,45 horas

Itinerario: Santuario María Auxiliadora (salida nazarenos), Casa Hermandad (salida tronos), Eduardo Domínguez Ávila, Plaza de Capuchinos, Capuchinos, Cruz del Molinillo, Ollerías, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda, Plaza la Marina, Molina Lario, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, San Agustín, Echegaray, Granada, Plaza Uncibay, Casapalma, Álamos, Dos Aceras, Plaza Montaño, Alcubilla, Plaza de Capuchinos, Eduardo Domínguez Ávila, Casa Hermandad.

Archicofradía de la Sangre.

Salida del templo: 18,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 20,19 horas

Salida de Recorrido Oficial: 22,20 horas

Entrada en el templo: 00,10 horas

Itinerario: Plazuela Cristo de la Sangre, Guerrero, Dos Aceras, Carretería, Álamos, Puerta de Buenaventura, Plaza del Teatro, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Larios, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Larios, Santa María, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, Plaza Montaño, Dos Aceras y Casa Hermandad.

Cofradía El Rico.

Salida del templo: 17,55 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 21,04 horas

Salida de Recorrido Oficial: 23,24 horas

Entrada en el templo: 01,05 horas

Itinerario: Parroquia Santiago (salida de nazarenos), Granada, Plaza de la Merced, El Chiclanero, Pasaje de Campos, Casa Hermandad (salida de los Tronos), Victoria, Plaza Jesús El Rico, Alcazabilla, Cister, Santa María, Molina Lario, Plaza del Obispo (Liberación), Molina Lario, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Granada, Plaza de la Constitución, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Calle Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Plaza de la Merced, Plaza Jesús El Rico, Victoria, Victoria y Casa Hermandad.

Hermandad de la Paloma.

Salida del templo: 20,15 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 22,07 horas

Salida de Recorrido Oficial: 00,22 horas

Entrada en el templo: 01,45 horas

Itinerario: Capilla de María Santísima. de la Paloma, Plaza de San Francisco, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Plaza de San Francisco y Capilla de María, Santísima de la Paloma.

Archicofradía de la Expiración.

Salida del templo: 21,15 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 23,10 horas

Salida de Recorrido Oficial: 01,25 horas

Entrada en el templo: 03,45 horas

Itinerario: Parroquia del Apóstol San Pedro, Plaza de Enrique Navarro, Cristo de la Expiración, Avenida de Andalucía, Puente de Tetuán, Alameda Principal, Ordóñez, Atarazanas, Plaza Arriola, Sagasta, Moreno Carbonero, Plaza Enrique García-Herrera, Fernán González, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Strachan, Marqués de Larios, Liborio García, Mesón de Vélez, Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, Córdoba, Vendeja, Linaje, Puente de la Misericordia, Avenida de la Aurora, Cristo de la Expiración, Plaza de Enrique Navarro y Casa Hermandad.