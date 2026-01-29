Los sentidos se rebelan en 'Sinestesia', la nueva exposición de Bosska en Benalmádena (Málaga)

Bosska - Sinestesia - BOSSKA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El municipio de Benalmádena (Málaga) será escenario de la nueva exposición de la artista multidisciplinar Bosska, y que conforma el primero de sus proyectos en 2026.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 24 de abril, se titula 'Sinestesia' y se inaugura este sábado 31 de enero a las 18.30 horas en el Centro de exposiciones de la localidad, en la avenida Antonio Machado, 33.

En ella la artista conecta los sentidos y transforma la percepción, a través de más de una veintena de obras que proponen una experiencia sensorial basada en este fenómeno. La muestra se podrá visitar de miércoles a sábado de 09.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 19.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Pintura, dibujo digital, esculturas y distintas intervenciones en el espacio recorrerán la muestra, que además de repasar la carrera de la artista, presentará diversas obras inéditas para la ocasión. La artista ha desarrollado proyectos tanto a nivel nacional como internacional, llevando su universo visual a murales, exposiciones y colaboraciones con marcas y entidades culturales.

En esta sinestesia, Bosska invita a mirar más allá de la superficie y a experimentar la imagen como un encuentro entre emoción, imaginación y sentidos. Y lo hace a través de singulares propuestas artísticas: desde bocetos a lápiz a intervenciones dentro y fuera del espacio expositivo; desde esculturas hinchables a pinturas, paneles o mobiliario customizado.

La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Benalmádena, comisariada por La Casa Amarilla y cuenta con la colaboración de El Hemisferio Derecho.

LA PERCEPCIÓN EN EL EJE DE LA MUESTRA

La sinestesia es una facultad poco común que tienen algunas personas: consiste en experimentar sensaciones de una modalidad sensorial particular a partir de estímulos de otra modalidad distinta.

"Esta exposición nace del diálogo entre lo visible y lo invisible, entre la realidad y la imaginación, entre lo que sentimos y lo que expresamos", narra la artista, que invita "a mirar más allá de la superficie y a experimentar la imagen como un lugar de encuentro entre los sentidos, la emoción y la imaginación".

En esta ocasión, el color, sus contrastes y posibles combinaciones no son solo identidad del trabajo de la artista, sino que "suponen una invitación a dejarse llevar por los sentidos para cruzar límites en un espacio donde sentir también es comprender", según ha señalado Bosska.

Las obras proponen una experiencia sensorial que detiene la mirada y la abre hacia múltiples capas de significado, ecos y simbología, a través de sus múltiples posibilidades materiales.

"La percepción no es única. No todo es lo que parece", ha explicado Ana Cortés (Bosska) que centra su trabajo principalmente en la ilustración y en murales. Esta premisa viaja a través de su obra tanto en pequeño como gran formato, en los que siempre se muestra "el dibujo dentro del dibujo".

Influenciada por el Art Nouveau, 'Sinestesia' propone estimular al espectador, principalmente a partir de la experiencia de la percepción, de forma que sea variable, y en diálogo con el espacio, la identidad y lo simbólico.