El Servicio de Mediación Penal de la Junta evita en Málaga más de 200 juicios desde su puesta en funcionamiento

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, visita el SEMPA en Málaga. - JUNTA ANDALUCÍA

MÁLAGA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Mediación Penal de Andalucía (Sempa), creado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en 2024, ha evitado en este tiempo un total de 219 juicios en Málaga al lograr que las partes en conflicto llegaran a un consenso a través de este medio alternativo de solución de controversias.

Así lo han informado desde el Gobierno andaluz en una nota, en la que han explicado que el Sempa es un servicio público y gratuito presente en todas las provincias que en su segundo año se ha consolidado y ha multiplicado por seis los acuerdos cerrados. A nivel regional, son 3.231 juicios a 14.506 andaluces los evitados.

El Sempa se puso en marcha en mayo de 2024 en Almería, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla y en septiembre de ese año se extendió al resto de provincias (Málaga, Cádiz y Córdoba).

En su primer año los profesionales lograron cerrar en total 506 acuerdos que evitaron otros tantos juicios, si bien 2025 ha sido el primer ejercicio en el que ha funcionado durante todo el año completo en las ocho provincias y el número de acuerdos se ha multiplicado por seis hasta alcanzar los 3.231.

En total, los juzgados penales andaluces han derivado al Sempa 7.253 asuntos, la mayoría delitos leves de amenazas y lesiones. A 31 de diciembre se habían cerrado 6.443 expedientes. Tras las sesiones informativas celebradas por los profesionales del servicio con las partes en conflicto, estas accedieron a iniciar un proceso de mediación en 3.584 casos --algo más de la mitad de los asuntos derivados--.

Asimismo, en el 90% la mediación fue un éxito al lograrse un acuerdo; además en un tiempo medio inferior a un mes cuando estos asuntos en los juzgados se hubieran demorado meses e incluso uno o dos años.

Por provincias, el Sempa de Almería ha destacado desde el principio ya que más de un tercio de los acuerdos cerrados se han alcanzado en esta provincia (1.108). Le sigue Granada (652), Córdoba (353), Jaén (322), Cádiz (242), Huelva (224), Málaga (219) y Sevilla (111).

Para el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, el balance del Sempa, que ha recibido premios de la Asociación Española de Mediación (Asemed) o la Asociación Madrileña de Mediación (AMM) entre otros-- demuestra que "la apuesta de la Junta por la mediación como medio alternativo de solución de conflictos es útil para los andaluces, ahorra tiempo y costes y contribuye a reducir la sobrecarga de trabajo de los tribunales".

En este sentido, Nieto ha recordado que Andalucía fue pionera en impulsar los medios alternativos de solución de conflictos (MASC), adelantándose a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor en 2025.

Así, desde 2021 en las principales sedes judiciales de las capitales y grandes ciudades existen Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) y desde enero de 2024 los andaluces que cumplen los requisitos para ser beneficiarios del sistema de Justicia Gratuita pueden solicitar un profesional de oficio para procesos de mediación.

La consejería compensa el asesoramiento jurídico de los letrados con el módulo máximo de 400 euros en caso de lograr un acuerdo y entre 25 y 75 euros si finalmente éste no es posible. Al respecto, Nieto ha incidido en que, junto a los jueces, los profesionales de la Abogacía "son aliados claves para impulsar la vía del diálogo y el consenso frente al exceso de litigiosidad".

Por ello, ha recordado que recientemente la consejería ha suscrito un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) para que realicen conciliaciones, otro medio alternativo de solución de conflictos (MASC) en el que, a diferencia de la mediación donde las partes acuerdan la solución guiados por el mediador, el conciliador propone la solución, que debe ser aceptada por los litigantes.

El convenio contempla que los colegios de abogados creen bolsas de profesionales con formación especializada para realizar conciliaciones y la Consejería de Justicia sufragará hasta 10.000 sesiones, repartidas entre los once colegios andaluces. Por cada sesión el letrado conciliador recibirá 40 euros y 60 extra en caso de lograr el acuerdo. El profesional de la Abogacía podrá realizar un máximo de tres sesiones para cada asunto.

En total, la Junta destinará 650.040 euros, incluyendo el pago a los colegios de los gastos de gestionar las bolsas de letrados conciliadores y justificar a la consejería las sesiones realizadas y acuerdos cerrados.

Para facilitar a los andaluces la búsqueda de profesionales de la Abogacía con formación especializada, la Consejería ha creado recientemente el Registro Andaluz de profesionales mediadores y entidades de mediación (https://lajunta.es/65mzi).

El convenio con el Cadeca se una al suscrito a finales de 2024 con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para que estos profesionales especializados en Derecho del Trabajo actúen como mediadores voluntarios en conflictos laborales ya judicializados.

En 2026, han señalado en la nota, la consejería seguirá implementando medidas para impulsar la vía del acuerdo frente al exceso de litigiosidad, dentro del Plan Estratégico de Justicia de Andalucía. Así, próximamente se creará en las ocho provincias un Servicio público de Mediación Civil y Mercantil, que será gratuito para ambas partes si alguna de ellas cumple los requisitos para ser beneficiario del sistema de Justicia Gratuita.

Desde la Junta han recordado que la Ley de Eficiencia exige intentar un acuerdo antes de interponer una denuncia civil o mercantil, por lo que la Junta ya sufraga la labor de los profesionales de oficio en estos casos.

Previamente, el Gobierno andaluz ha difundido la cultura de la mediación en el ámbito empresarial a través de foros organizados en todas las provincias con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, en los que han participado representantes de más de medio millar de sociedades.

Además, la consejería ultima la constitución del Consejo Asesor de Mediación, órgano colegiado asesor y de participación administrativa y social en el que estarán representados profesionales de la Justicia, del mundo académico y empresarial, bajo la presidencia del consejero de Justicia.

Entre sus funciones se encargará de realizar informes preceptivos de los anteproyectos de ley y disposiciones en materia de mediación y otros MASC. Además, promoverá la colaboración y cooperación con otras administraciones, colegios profesionales y demás entidades públicas o privadas; fomentará y difundirá el uso de los MASC e impulsará estudios y actividades de formación y especialización de profesionales en mediación.