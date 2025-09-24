Servicio de Urgencias de Vithas Málaga registra casi 20.000 pacientes en verano, con un aumento del 47% de extranjeros

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Málaga ha presentado sus resultados de actividad en el periodo veraniego en el que ha registrado casi 20.000 pacientes atendidos entre el 15 de junio y 15 de septiembre, con un incremento del 47% en el número de extranjeros, con respecto al mismo periodo de 2024.

Estos datos vuelven a "afianzar esta área como una de las principales puertas de entrada de pacientes privados en nuestra ciudad, tanto nacionales como extranjeros", han indicado en un comunicado.

En cuanto a las principales nacionalidades, el primer puesto lo ocupan los pacientes holandeses, seguidos de los procedentes de las islas británicas y, en tercer lugar, los estadounidenses.

El crecimiento en el número de pacientes nacionales ha sido más moderado, han apuntado, pero "siempre al alza con respecto al año pasado". "Y es que, ya sea por la ubicación estratégica del Hospital Vithas Málaga o por el refuerzo que la dirección del centro decide realizar cada periodo estival en el número de profesionales sanitarios, el flujo de pacientes tanto nacionales como extranjeros se mantiene al alza", han aseverado.

En este sentido, la directora médica de Vithas Málaga, la doctora Estela Díaz, ha afirmado que "este incremento de pacientes supone un reto diario para nuestros profesionales médicos y sanitarios que, no lo olvidemos, realizan un trabajo esencial para garantizar la salud y el bienestar de nuestros pacientes, tanto los que residen aquí como los que nos visitan".

"Estamos orgullosos de la capacidad de respuesta y la calidad asistencial que ofrecemos, especialmente en un periodo de alta demanda como el verano, donde la afluencia de pacientes extranjeros es notable. Nuestro compromiso es seguir mejorando y adaptándonos a las necesidades que vayan surgiendo", ha dicho.

Lo que no ha sufrido mucha variación han sido las principales patologías abordadas en estos meses. En primer lugar, el mayor número de atenciones han tenido que ver con infecciones de tracto urinario, seguidas por episodios de faringitis, dolor abdominal, resfriado común, gastroenteritis, otitis, infecciones respiratorias y traumatismos.

La recurrencia de estas patologías, "lejos de ser una estadística más, refleja la constante necesidad de una atención de urgencias accesible y de alta calidad", han apuntado desde el centro hospitalario.

Según han incidido, "el Hospital Vithas Málaga ha demostrado una notable capacidad para gestionar este volumen y diversidad de casos, asegurando que cada paciente reciba el tratamiento adecuado". "Nuestra experiencia con estas patologías comunes nos permite afinar continuamente nuestros protocolos y la formación de nuestro personal", añade la doctora Díaz.

"Esto es crucial para mantener la eficiencia y la seguridad del paciente, especialmente cuando atendemos a una población tan variada, desde residentes hasta turistas internacionales que confían en nosotros para su bienestar durante su estancia en Málaga", ha concluido.