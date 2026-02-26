El Servicio de Urología de HM Hospitales en Málaga refuerza su liderazgo con tecnología quirúrgica de vanguardia

El Dr. Blanco junto a miembros del Servicio de Urología de HM Hospitales en Málaga - HM HOSPITALES

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Urología de HM Hospitales en la provincia de Málaga se ha consolidado como un referente en el tratamiento integral de las enfermedades urológicas al ofrecer tecnología quirúrgica de última generación. Esta apuesta estratégica permite ofrecer un abordaje integral de la patología prostática con técnicas mínimamente invasivas que garantizan una asistencia de máxima calidad.

Así, y según señalan en un comunicado, entre los grandes pilares de este Servicio, que cuenta con un equipo médico de altísima cualificación, destaca el tratamiento de la Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP), es decir, el crecimiento no canceroso de la glándula prostática; muy común en hombres mayores de 50 años.

Su tratamiento quirúrgico se realiza con láser verde y láser Holmio (HoLEP), que permite cortar con una precisión extrema y extirpar el tejido que obstruye el paso de la orina. Se trata de una técnica con una gran ventaja: el tratamiento se hace a través de la uretra, por lo que no hay cortes ni cicatrices, y se reduce el sangrado postoperatorio, lo que facilita la reincorporación del paciente a sus actividades cotidianas con mayor prontitud.

"Con este láser, superior a los anteriormente conocidos, podemos tratar próstatas de casi cualquier tamaño y la cirugía es mínimamente invasiva, lo que se traduce en grandes beneficios para la recuperación del paciente", explica el doctor Francisco Blanco, jefe del Servicio de Urología de HM Hospitales en la provincia de Málaga.

A diferencia de la cirugía tradicional, señala, "la intervención se realiza a través de la uretra, por lo que no requiere incisiones ni anestesia general. En la mayoría de las ocasiones, el paciente es dado de alta en 24/48 horas, lo que supone una recuperación inmediata y una rápida reincorporación del paciente a su día a día, una o dos semanas después de la cirugía".

TRATAMIENTO DE LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

Otra de las patologías más comunes que se tratan en este Servicio de Urología es la litiasis urinaria (cálculos renales o piedras en el riñón). En estos casos, HM Hospitales opta por técnicas como la cirugía intrarrenal retrógada (RIRS) o la nefrolitotomía percutánea, que permiten a los médicos acceder a los cálculos renales, ureterales o vesicales, fragmentándolos y extrayéndolos sin necesidad de llevar a cabo una cirugía abierta, lo que evita recaídas dolorosas, además de permitir una reincorporación más rápida del paciente a su vida habitual.

La tecnología más puntera también se utiliza en patologías comunes como la disfunción eréctil, especialmente asociada al envejecimiento de los hombres, enfermedades metabólicas o intervenciones quirúrgicas pélvicas. Para su tratamiento, el Servicio de Urología de HM Hospitales Málaga aplica un enfoque escalonado, personalizado y basado en la evidencia científica.

En una primera fase, se valoran y tratan posibles causas médicas subyacentes y se instauran tratamientos conservadores, que pueden incluir fármacos orales, tratamientos tópicos o inyecciones.

Cuando estas opciones no ofrecen resultados satisfactorios, se plantea la solución quirúrgica definitiva mediante el implante de prótesis de pene, ya sean maleables o hidráulicas de tres componentes. Este procedimiento, realizado por cirujanos con amplia experiencia, presenta elevados índices de satisfacción y permite al paciente recuperar una vida sexual activa con plena funcionalidad.

En su compromiso con la excelencia asistencial, este Servicio también ofrece soluciones definitivas para la incontinencia urinaria, una alteración frecuente que puede impactar significativamente en la calidad de vida de muchas mujeres. Más allá del componente físico, la incontinencia urinaria tiene un importante impacto emocional y funcional, al condicionar la vida social, laboral y personal de las pacientes.

Con el objetivo de ofrecer soluciones definitivas, el Servicio aplica técnicas avanzadas como la colocación de malla suburetral (TOT) o la implantación de un esfínter urinario artificial, logrando una mejora significativa en su calidad de vida.

Lo mismo ocurre en intervenciones frecuentes como hidrocele, varicocele, fimosis y vasectomías, muchas de ellas realizadas como cirugía mayor ambulatoria o con anestesia local, permitiendo al paciente regresar a su domicilio en pocas horas.