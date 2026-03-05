La sexta edición de Hack Málaga reúne a veinte creadores de contenidos digitales de España y Latinoamérica

Cartel de Hack Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Veinte creadores de contenidos procedentes de once países se darán cita en la sexta edición de Hack Málaga, laboratorio de talento del Festival de Málaga.

Integrado en MAFIZ, su área de industria, este espacio nació con la misión de forjar una comunidad donde los jóvenes aprendan a contar historias con la profundidad del cine y la fuerza de lo digital, han señalado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

El Centro Cultural La Malagueta se transformará durante una semana en un laboratorio de creación colectiva. Allí trabajarán en grupos para fusionar las microficciones que han desarrollado en un solo universo, creando así una pieza audiovisual con infinitas posibilidades de crecimiento.

Además, contarán con mentorías a cargo de profesionales de la industria (storytellers, productoras, directores, especialistas en IA y CEOs de empresas punteras) y una charla a cargo de YouTube, entre otras actividades. Finalmente, aquellos que tengan un proyecto de cortometrajes podrán presentarlos en la jornada de pitch junto a los finalistas del Premio Talento RTVE Festival de Málaga/Málaga Short Corner y a participantes de Málaga Talent que también estén desarrollando uno.

El acceso a este programa ha sido el resultado de un proceso de selección tras una valoración de los proyectos de microficción de los candidatos, la solidez de sus guiones y su calidad técnica. Al grupo de quince ganadores se sumarán cinco creadores argentinos, elegidos en colaboración con la UBA y el INCAA, completando un elenco de nuevas voces que destaca por su proyección internacional y diversidad creativa.

En cuanto a los participantes Hack Málaga están Teo Alazraqui (Argentina), Alexandra Arroyo Milla (Perú), Bernardo Artus (Argentina), Isaak Balaguer (España), Denilson Bennette Castillo (Guatemala), Juliana Bistacco (Argentina), Nina de Faria Cristofaro (Brasil), Emeliz Escoboza Bautista (República Dominicana), Nuria Francisco (España), y Rafa F. Velázquez (España).

Tambien Camila Belén González Camarero (Argentina), Jona Lan (México), Benjamín Leiter Henríquez (Chile), Lucía Loureiro (España), Baltazar Maradona (Argentina), Camilo Reinoso (Argentina), María Ríos (España), Nicolás Sánchez Montaño (Colombia), Brandon Torres (Ecuador), y Cherry Zambrani Vegas (Venezuela).