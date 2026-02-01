Sierra de las Nieves inicia el proceso para adherirse al club de producto Ecoturismo en España

Sierra de las Nieves, parque nacional y reserva de la biosfera - SIERRA DE LAS NIEVES

MÁLAGA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sierra de las Nieves, parque nacional y reserva de la biosfera, ha iniciado en enero de este año el proceso de adhesión al club de producto de Ecoturismo en España y su marca 'Soy Ecoturista'.

Según se recoge en una nota, se consolida así su estrategia para posicionarse como destino de referencia de ecoturismo en España y en turismo sostenible a nivel nacional.

El proceso ha tenido como punto de partida la celebración, el pasado 29 de enero, de una sesión informativa online dirigida al tejido turístico del territorio, en la que participaron más de 30 empresas de la comarca. La jornada, celebrada vía Zoom, estuvo orientada a alojamientos rurales, empresas de actividades guiadas en la naturaleza, agencias de viajes, empresas agroalimentarias con visitas turísticas y entidades vinculadas al desarrollo y la conservación del territorio.

Esta primera sesión permitió dar a conocer los objetivos del club de producto Ecoturismo en España, los requisitos y fases del proceso de adhesión, así como las oportunidades que ofrece pertenecer a la marca 'Soy Ecoturista', una iniciativa apoyada por la Secretaría de Estado de Turismo que promociona y apoya la comercialización de experiencias de ecoturismo en espacios naturales protegidos, ofrecidas por empresas que, al cumplir criterios de sostenibilidad ambiental y calidad, garantizan al viajero su contribución al desarrollo local y a la conservación de la naturaleza del territorio.

Según la nota, la elevada participación registrada pone de manifiesto el "interés del sector por avanzar hacia un modelo turístico alineado con los valores ambientales del parque nacional y la reserva de biosfera y con las nuevas demandas del mercado turístico".

La jornada contó con la participación institucional del presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, así como de personal técnico. También intervinieron representantes del propio espacio natural protegido, entre ellos Rafael Haro, director del Parque Nacional Sierra de las Nieves, reforzando la coordinación entre la gestión del espacio natural y la planificación turística del destino.