Sierra de las Nieves reivindica papel esencial de las mujeres rurales en la sostenibilidad y la cohesión social

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves conmemora el próximo martes 21 de octubre, a las 17.30 horas, el Día Internacional de la Mujer Rural con un acto institucional que tendrá lugar en la sede de la entidad comarcal en Tolox (Málaga).

La cita, organizada en colaboración con el Centro de Información de la Mujer (CIM) y el apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer, busca reconocer la contribución decisiva de las mujeres a la vida económica, social y cultural de los pueblos de la Sierra de las Nieves.

El encuentro servirá para poner en valor la labor de las mujeres rurales como motor de desarrollo y sostenibilidad en un territorio donde su papel ha sido determinante para la fijación de población, la transmisión de saberes tradicionales y la creación de nuevas oportunidades de emprendimiento en sectores como la agricultura, el turismo rural, la artesanía o la gestión medioambiental.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde del municipio malagueño de Istán, José Miguel Marín, ha subrayado que "las mujeres rurales son esenciales para la supervivencia y prosperidad de nuestros municipios, y su fortaleza y compromiso representan un ejemplo de resiliencia y liderazgo".

Asimismo, ha recordado que esta celebración se enmarca en el trabajo permanente que realiza la Mancomunidad y el CIM para avanzar en igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el medio rural.

Durante el acto se proyectará un vídeo conmemorativo que visibiliza la trayectoria de mujeres destacadas en los municipios mancomunados, así como los avances alcanzados en materia de igualdad y empoderamiento femenino, a través de sus experiencias vitales.

La celebración del Día Internacional de la Mujer Rural 2025 se suma así a las numerosas iniciativas desarrolladas por la Mancomunidad y el CIM, entre las que destacan los programas de sensibilización contra la violencia de género, el fomento de la corresponsabilidad, la promoción del empleo femenino y las acciones formativas para mujeres emprendedoras.

Con esta jornada, Sierra de las Nieves renueva su compromiso con las mujeres que sostienen la vida en el territorio y que, con su esfuerzo diario, contribuyen a la construcción de un futuro más igualitario, justo y sostenible para toda la comarca.