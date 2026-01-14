Sierra de Yeguas (Málaga) se promociona como destino de turismo interior con una nueva ruta de senderismo

El diputado Luis Rodríguez y rl alcalde de Sierra de Yeguas, Miguel Ángel Sánchez, han dicho que la nueva ruta senderista se enmarca en la estrategia de dinamización turística puesta en marcha con motivo de la tradicioanl Feria del Espárrago. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El municipio malagueño de Sierra de Yeguas se promociona como destino de turismo interior con una nueva ruta de senderismo. Se trata de la ruta circular #SDY, que a lo largo de sus ocho kilómetros recorre el casco antiguo de Sierra de Yeguas, la pedanía de Navahermosa y la Sierra de los Caballos.

Así lo ha dado a conocer el diputado provincial Luis Rodríguez junto al alcalde de Sierra de Yeguas, Miguel Ángel Sánchez, quienes han recordado que esta nueva ruta senderista se enmarca en la estrategia de dinamización turística puesta en marcha el año pasado con motivo de la tradicional Feria del Espárrago y Agricultura Ecológica del municipio, festividad declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación.

Bajo el lema 'Vente a freír espárragos', esta estrategia aglutina las principales señas de identidad de Sierra de Yeguas, como su patrimonio natural y cultural, sus fiestas o su gastronomía. La imagen de marca se inspira en un ramillete de espárragos caracterizados con tres elementos representativos del municipio: senderismo, Semana Santa y gastronomía.

En su última edición, la vigesimotercera, la Feria del Espárrago se celebró por primera vez en el recinto ferial con más de 70 puestos de venta de productos agroalimentarios y artesanales de la provincia, muchos de ellos adheridos a la marca Sabor a Málaga de la Diputación. Destacan especialmente las queserías, ya que la localidad de Sierra de Yeguas está adherida a la Ruta Europea del Queso.

Ahora, para complementar este evento que se celebra en el mes de abril, se habilita esta ruta de senderismo en la que la Sierra de los Caballos, la pedanía de Navahermosa y el casco urbano de Sierra de Yeguas conforman un itinerario circular integrado en la Etapa 18 de la Gran Senda de Málaga.

La ruta se presentará en FITUR de la mano de Turismo Costa del Sol. A partir de entonces, se promocionará en redes sociales con una serie de videos en los que vecinos y vecinas de Sierra de Yeguas muestran el municipio y comparten rincones singulares, costumbres y curiosidades.

RUTA CIRCULAR

La Sierra de los Caballos, donde se enclava el Cerro de la Cruz, permite divisar los campos de las provincias de Sevilla y Málaga. En su falda existen dos zonas de fácil aparcamiento, la primera en Navahermosa, en el área recreativa y de autocaravanas El Acebuchal.

La segunda está en calle Ficus, en el casco urbano de Sierra de Yeguas, que cuenta con diez puntos de interés señalados en la ruta: el recinto ferial, la Plaza de las Américas, el Monumento a la Yegua, la Plaza de la Libertad, la Parroquia de la Inmaculada Concepción, la Plaza de Andalucía, el Parque de Mataró, la Correntía a Navahermosa (Gran Senda de Málaga) y la Iglesia de San Isidro.

Por su parte, la Sierra de los Caballos, con sus senderos y caminos, ofrece múltiples posibilidades para el disfrute en la naturaleza. En fechas próximas se instalará un banco gigante en el paraje de Navahermosa.