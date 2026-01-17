Sigue impulso de desarrollo de plataforma integral de servicios digitales inteligentes para la ciudadanía

Archivo - Imagen de recurso - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

El Ayuntamiento de Málaga continúa impulsando el desarrollo de la plataforma integral de servicios digitales inteligentes para la ciudadanía 'Málaga Abierta: Ecosistema digital único centrado en las personas'.

Así, ha sacado a licitación el servicio de oficina técnica de apoyo para el seguimiento, ejecución, justificación y evaluación de este proyecto que tiene como objetivo consolidar un ecosistema digital que transforme la relación entre la administración y la ciudadanía, mejorando la calidad de vida de los malagueños y potenciando la innovación en el sector público.

El Ayuntamiento ha recordado en un comunicado que este proyecto ha obtenido 4,77 millones de euros de fondos Feder. Tras haber obtenido esta financiación, el Consistorio viene desarrollando consultas preliminares al mercado (CPM) con entidades y empresas con el fin de recopilar información actualizada sobre el estado de las soluciones tecnológicas disponibles en el mercado, así como aspectos técnicos, económicos y operativos necesarios para la preparación de la plataforma.

En dicho marco previo, está abierta la licitación, ya publicada en la plataforma de contratación del sector público, para la contratación del servicio para la mencionada oficina, por un importe de 726.740 euros (IVA incluido) y un plazo desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2028. El plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas está abierto hasta las 13.00 horas del 2 de febrero de 2026.

Se trata de un servicio especializado para las actuaciones derivadas del alcance del pliego y para el apoyo técnico especializado en materia de innovación y deep tech y a la labor de definición, dirección, coordinación y gestión del proyecto; y comprenderán la coordinación y seguimiento de la ejecución, soporte en las tareas de innovación y definición de procedimientos de gestión, control y seguimiento de las actuaciones del proyecto y de la licitación de compra pública de innovación.

El servicio de la Oficina Técnica del proyecto en licitación es uno de los componentes subvencionables de la convocatoria con el objetivo de garantizar la gestión, control y seguimiento de la ejecución del proyecto.

El siguiente paso será sacar a licitación el desarrollo e implementación de la plataforma mediante la figura de la compra pública de innovación, ha detallado.

PROYECTO 'MÁLAGA ABIERTA'

Han recordado que el Ayuntamiento de Málaga ha obtenido una subvención de más de 4,77 millones de euros de fondos europeos para impulsar el proyecto 'Málaga Abierta', una completa plataforma integral de servicios digitales inteligentes para la ciudadanía.

Este procedimiento permite explorar las capacidades de la colaboración público-privada para desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a dar respuesta a retos concretos. El Consistorio se presentó a la convocatoria de ayudas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades denominada 'Línea de Fomento de la Innovación (FID) desde la demanda para la Compra Pública de Innovación (CPI)' dentro del Programa Plurirregional de España (PPE) 2021-2027, cofinanciada con fondos Feder.

El presupuesto del proyecto 'Málaga Abierta-Ecosistema Digital Único centrado en las personas', que contempla tanto el desarrollo de la plataforma mediante compra pública de innovación, como el servicio de oficina técnica, consultas previas y estudios, es de 5.621.318,30 euros y ha sido cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, a través de una ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 4.778.120,55 euros al amparo de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID) para la Compra Pública de Innovación (CPI); y el resto (más de 840.000 euros), por aportación municipal.

El carácter innovador de este proyecto incorporará tecnologías emergentes como metaverso, gemelo digital, inteligencia artificial y realidad virtual y aumentada, entre otras.

Se pretende, por tanto, lograr un ecosistema digital que amplíe y mejore la vida local, construida sobre un enfoque centrado en las personas; es decir, se trata de espacio de internet donde el ciudadano o el visitante pueda encontrar toda la información que pueda necesitar ya sea de servicios municipales, eventos, restaurantes, ofertas, cultura, medios de pago, etcétera, utilizando tecnologías disruptivas como big data, inteligencia artificial o el metaverso.

Se trata de diseñar una plataforma de servicios capaz de interactuar con todas las audiencias de la ciudad a la par que organizar un espacio de vida de servicios digitales inteligentes al servicio de la ciudad.

Esta iniciativa, gestionada a través de las Áreas de Innovación, Digitalización y Captación de inversiones y de Economía, Hacienda y Fondos de la UE y diseñada con el apoyo del resto de áreas del Consistorio al ser un proyecto ciudad, tiene un período de ejecución hasta finales de 2028, ha concluido.