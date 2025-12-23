Sigue investigación sobre la mujer hallada muerta con signos de violencia en Málaga, que estuvo en el sistema Viogén

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La investigación en relación con el hallazgo este pasado domingo del cuerpo sin vida y con aparentes signos de violencia de una mujer en un descampado de la zona norte de Málaga capital continúa. La mujer, de 27 años, estuvo con anterioridad en el sistema Viogén, pero no estaba activo en este momento.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, tras ser cuestionado por los periodistas en Jaén donde ha presentado el dispositivo activado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la vigilancia en las zonas comerciales durante la época navideña.

Fernández ha detallado que "nos consta que estuvo en un momento determinado como un caso activo de Viogén, pero que no estaba activo en este momento".

Además, el delegado del Gobierno en Andalucía ha detallado que "no se conocía tampoco la existencia de ninguna pareja o persona que conviviera con ella".

En este punto, ha lamentado "una situación que se produce en unas circunstancias de marginalidad, en unas circunstancias de indigencia, incluso, en una situación muy desfavorecida", que "ha hecho que esa situación trágicamente haya acabado con la vida de una mujer joven en plena vía pública".

"Estamos investigando de manera profusa y profunda sobre todo con muchos interrogatorios del entorno en el que se movía para poder averiguar quiénes son el autor o autores de esta muerte violenta", ha concluido.

Los hechos tuvieron lugar este pasado domingo. El cuerpo fue hallado a primera hora de la mañana en un descampado de la zona norte de Málaga capital. El cadáver presentaba "aparentes signos de violencia". El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial se hizo cargo de la investigación.