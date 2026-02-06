Sigue por tierra y aire la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga (Málaga) tras caer al río Turvilla

Efectivos del CPB durante el dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga tras caer al río Turvilla - CPB

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de la mujer desaparecida este pasado miércoles tras caer al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, continúa este viernes tanto por aire, a través de dron, como por tierra y dentro del río.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que la búsqueda continúa activa con un amplio dispositivo desplegado en el que, al igual que la jornada anterior, participan entre otros patrullas y especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña y el equipo Pegaso con el dron. Además, se incorporan del Servicio Cinológico. De igual modo, participan bomberos, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.

Este pasado miércoles participaron en la búsqueda efectivos tanto por tierra como por aire, aunque estos últimos tuvieron que retirarse debido a la intensa lluvia y al viento en la zona. La búsqueda se realiza desde el punto donde desapareció la mujer en el río, que lleva abundante caudal y fuerte corriente, además de que la orilla tiene mucho material arbóreo y cañas, lo que dificulta el operativo.

La mujer cayó al río este pasado miércoles, cuando en la provincia estaba en aviso por el temporal, y fue otra mujer que le acompañaba quien alertó del suceso, precisando que había caído cuando intentaba rescatar del agua a su perro.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 19.00 horas alertando del suceso. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga. Así, se dispuso un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer, que continúa activo.