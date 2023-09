Sílvia Pérez Cruz abre el 4 de octubre S!ngulares, un repaso al nuevo folk en el Teatro Cervantes de Málaga

Rodrigo Cuevas, Antílopez, Valeria Castro y María Peláe completan el cartel del ciclo



MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante Sílvia Pérez Cruz abre el próximo miércoles 4 de octubre 'S!ngulares', un repaso a los diferentes matices e hibridaciones del nuevo folk hecho en nuestro país en el que también intervienen Rodrigo Cuevas, Valeria Castro y la malagueña María Peláe. El cierre de la gira de Antílopez Mutar fama completa el cartel del ciclo, que se desarrollará en el Teatro Cervantes de Málaga hasta el domingo 8 del próximo mes.

'S!ngulares' iba a ser inaugurado el martes 3 por el homenaje de la afamada cantante italiana Alice a Franco Battiato, pero su concierto se ha cancelado debido a la suspensión de su gira por España y Marruecos. La promotora de la gira ha anunciado este viernes que "la cancelación de los conciertos de Marruecos debido a las consecuencias del reciente terremoto y de uno de sus tres conciertos en España por un problema técnico del recinto en el que iba a celebrarse hacen inviable seguir adelante con los conciertos de Málaga y Madrid".

Las entradas adquiridas por Internet y teléfono para la actuación de la transalpina, 'Eri con me. Alice canta Battiato', se devolverán automáticamente en la cuenta en la que se hizo el pago; las compradas en taquilla se podrán devolver en ventanilla desde este viernes y hasta 15 días después de la fecha del concierto. Sílvia Pérez Cruz, Rodrigo Cuevas y María Peláe han agotado ya las entradas, pero para Valeria Castro y Antílopez aún quedan localidades a la venta.

Sílvia Pérez Cruz presentará en Málaga 'Toda la vida, un día' (2023), su recién editado álbum, una reflexión sobre la vida y la muerte, pero la muerte como un paso de transformación. El disco se desarrolla en cinco movimientos, cada uno con una sonoridad distinta: el primero, Infancia, es más luminoso, más amable; el segundo, Juventud, es más experimental, con sintetizadores y autotune; en el tercero, Madurez, los dúos representan "ese momento de intimidad en el que cada uno elige lo que quiere"; Vejez es más clásico, con más peso del sonido y de las cuerdas, y Renacimiento es el más rítmico y alegre de todos los movimientos.

"Elena Córdoba --recuerda Sílvia Pérez Cruz-- me enseñó este precioso poema de William Carlos Williams que vertebró este disco y mi vida entera: 'Aterrados / buscan una flor familiar donde guarecerse / y les asusta la inmensidad del campo'.

"Ordenar la inmensidad flor a flor. Cuando tenía 18 años me contaron que un samurái antes de hacerse el harakiri dibujó un haiku en forma de círculo. Dibujé y guardé durante años este círculo, esta portada. Ese trazo maravilloso simboliza muchas cosas: el alma, el cuerpo, sin principio, sin fin, equilibrio, sencillez... Es un trabajo que nace de la soledad con voluntad de unir soledades: de ahí la contraposición de la intimidad de una voz y una guitarra con el coro".

Carlos Montfort (violines, percusión, coros), Marta Roma (violonchelo, trompeta, coros) y Bori Albero (contrabajo, coros) acompañarán a Sílvia Pérez Cruz en su nuevo encuentro con el público malagueño.

De otra parte, Rodrigo Cuevas recalará en S!ngulares inmerso en su gira La romería, con la que está enseñando su flamante y recién editado Manual de romería. El jueves 5 de octubre actuará en el Teatro Cervantes la mayor referencia del imparable movimiento del nuevo folclore español, ese que tiende puentes entre las músicas de raíz, la música indie y la electrónica.

Su nuevo trabajo está concebido "con una visión mucho más 'glocal' si cabe: desde el suelo de Piloña, de Asturies y del noroeste peninsular, hacia el orbe en su conjunto", según Carlos Barral. Manual de romería ha sido grabado en Puerto Rico con producción de Eduardo Cabra (ex Visitante de Calle 13), quien acompañó en la preproducción a Rodrigo Cuevas a nuestro país para impregnarse de la humedad y del frí ;o y sumergirse en la cultura y la música de Asturies, León y Zamora. Entre ambos, remarca Barral, "han parido una criatura deslumbrante, hermosa, cálida, bailonga y honesta".

El nuevo espectáculo, además de nutrirse de las canciones que conforman el disco, estará alimentado por el relato y por el humor, por la crítica y por la ironía, por la denuncia inteligente y por la sensualidad marca de la casa, por el rigor y por la belleza, por el uso naturalizado del asturiano y del español como lenguas vehiculares con una puesta en escena que romperá con la imaginería precedente. En el directo que disfrutaremos en Málaga acompañarán a Rodrigo Cuevas (voz, pandereta, pandero) Mapi Quintana (pandero, contrabajo, vocoder, voz), Rubén Bada (guitarras, voz), Juanjo Díaz (percusiones) y Tino Cuesta (teclados, coros).

Por otro lado, Félix López y Miguel Ángel Márquez forman Antílopez, un dúo que fabrica canciones irreverentes envueltas en un personal sentido del humor y canalizadas por un eclecticismo musical que les lleva a visitar muy diferentes géneros. El Teatro Cervantes ya acogió a Antílopez en 2016 en la gira de su tercer álbum, Desprendimiento de rutina, en 2019 en la de Dibujo libre, su cuarto disco-espectáculo, y en octubre de 2022 la de Mutar fama, con tal éxito que S!ngulares los ha recuperado en su fin de gira para que nadie se quede sin verlos.

En su espectáculo se dan cita de nuevo letras comprometidas, certeras y agitadoras, acopladas a la perfección en su variado registro de canciones, conformando una especie de 'playlist del momento' con guiños musicales a diferentes estilos, países y culturas. En este quinto trabajo innovan con bachata, reggae rap y electrónica flamenca, sin dejar de la mano el pop rock, la rumba canalla o su aclamada canción de autor.

'S!ngulares' cita a continuación a una realidad ya del nuevo indie de genética folk, de esa música nueva que apela a la raíz. La jovencísima Valeria Castro es dueña de una voz sensible, frágil, propicia para el escalofrío. Nacida hace 22 años en la isla canaria de La Palma, la tercera de las hermanas Castro pertenece a esa generación novísima familiarizada con la terminología del trap, los tanganas, el reguetón o el perreo, pero su voz, en abierto contraste, se alza sabia, enraizada y antigua, como si proviniera de una mujer mayor y con el alma lacerada por los pesares de la vida.

"No soy tan, tan vulnerable como mis canciones, pero me aproximo mucho como persona a esa misma vulnerabilidad. De lo contrario no podría ser cantante: me sentiría actriz. Y yo necesito que mi identidad y mi vida coincidan con lo que luego reflejo a través de la música&r dquo;, afirma Castro.

El cierre del ciclo le corresponde a una cantautora malagueña nacida en 1990 y con más de quince años de carrera musical a sus espaldas. En su nueva gira, Si se achucha, entra, María Peláe ofrece un espectáculo fresco, divertido y sobre todo comprometido con la realidad social que incluye sus últimos singles y todos sus grandes éxitos. Peláe se presentará en el Teatro Cervantes junto a David Carrasco (teclado y saxo), Antonio Bravo (batería), Ohad Levy (guitarra eléctrica y flamenca) y Rubén Puertas (baile, palmas y jaleos) para repasar una música con acento andaluz y de producción internacional, original donde las haya, que combina con letras cargadas de crítica social.

María Peláe ha tenido como referentes desde pequeña a grandes mujeres como Lola Flores, Rocío Jurado o Celia Cruz, así como a artistas de diferentes estilos como Chano Lobato, Juan Luis Guerra y Residente y al sustrato musical y humorístico del Carnaval de Cádiz, lo que da una pista de la mezcla de ritmos y referencias de sus temas y sus directos. Peláe nos presenta un show en el que la teatralidad, la diversión, la flamencura y sus ya característicos pregones no pasan desapercibidos, un directo completo y comprometido que consigue llevar al público de la risa a la emoción en cuestión de segundos.