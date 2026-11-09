Simed se centrará en colaboración público-privada para el desarrollo de parque residencial y vivienda asequible

Cartel de Simed - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, reunirá del 12 al 14 de noviembre a más de 200 entidades entre administraciones públicas, gestores de vivienda, promotoras, constructoras y empresas tecnológicas para analizar tanto el mercado residencial como la disponibilidad de suelo, la promoción de vivienda pública, la capacidad de producción, la renovación del parque edificado o la evolución de los procesos constructivos, entre otros.

La presentación ha tenido lugar con las intervenciones de Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y edil responsable de Fycma; la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y Fomento y Movilidad en Málaga, Rosa Morales, y Francisco Romero, vicesecretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga).

La colaboración entre administraciones y empresas centrará buena parte de la programación. Así, el viernes 13 se celebrará el IV Encuentro Internacional de Vivienda Protegida, Social, Asequible y Colaboración Público-Privada, que cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo-AVS y la Federación Europea de la Vivienda Pública, Cooperativa y Social Housing Europe.

Las sesiones abordarán la gestión del suelo, la financiación, la construcción industrializada y la rehabilitación, con la participación de gestores públicos de vivienda de distintos ámbitos territoriales, incluyendo proyectos europeos.

A la perspectiva pública se sumará la empresarial. El jueves 12 por la tarde, el Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga, organizado conjuntamente con la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, acogerá la sesión 'Entre líderes', moderada por Albert Rivera, socio director de RV+, con los máximos responsables de AQ Acentor, Culmia, Lagoom Living, LandCo, Naiz Homes, Neinor Homes y Urbania.

Por su parte, el Foro Living en Evolución, coorganizado con Observatorio Inmobiliario, analizará el viernes por la mañana la evolución de las necesidades residenciales y de las formas de habitar con la participación de compañías como Alatus Residential Services, Dils Lucas Fox, Gilmar, Idealista, Loiola, Morph Estudio, Savills y Urbanitae.

INNOVACIÓN, OFERTA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO

Simed Innova, por su parte, reunirá foro de contenidos, zona expositiva y la convocatoria de la V Open Call for Startups, en la que han resultado finalistas Lynce, Normatia, Nestra, Sponge Building Project y Solidmaint, quienes presentarán sus propuestas ante un jurado especializado.

Así, el Foro Innova tratará la construcción 4.0, la industrialización, la inteligencia artificial y la descarbonización, con la participación de entidades como 011h, Avintia, Persuadis, Sacyr, Schneider Electric o TQ Eurocredit, entre otras. Como novedad, este año se habilitará una Zona de Rehabilitación dedicada a la eficiencia energética, la regeneración urbana y la renovación de edificios.

La zona expositiva ocupará 11.500 metros cuadrados, con 165 empresas distribuidas en los diferentes estands. La oferta residencial expuesta recoge más de 4.300 viviendas en venta y suelo con capacidad para otras 5.100 en 43 municipios españoles, junto a servicios de asesoramiento jurídico, financiero y técnico.

Simed se celebra este año con el reconocimiento de feria internacional completa, otorgado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, e incorpora un área específica para proyectos de otros países, entre ellos Colombia, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal y República Dominicana.

En esta línea, Prime Homes Summit desarrollará el jueves y el viernes un programa de presentaciones de proyectos residenciales a operadores internacionales con la colaboración de Andalucía Trade.

El público general dispondrá de una programación específica concentrada principalmente entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, cuando el programa de contenidos Simed Contigo ofrecerá una jornada de asesoramiento con consejos y herramientas para una mejor toma de decisiones en el proceso de compra y venta.

ACTIVIDADES PARALELAS

La programación se completa con varias actividades paralelas. El viernes 13 por la mañana se celebrará el VI Congreso Idealista y, por la tarde, la OIN Jornada Inmobiliaria, organizada por Atalaya Inmobiliaria, BPI Asociación de Buenas Prácticas Inmobiliarias, LPA The Leading Property Agents of Spain y GIPE Gestores Inmobiliarios Profesionales Europeos.

El sábado 14 tendrá lugar la Jornada Abogacía Málaga, un espacio formativo concebido para ofrecer respuestas prácticas a las principales inquietudes de compradores, propietarios, administradores de fincas, agentes inmobiliarios e inversores.

Simed está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, ambos del Ayuntamiento de Málaga, y la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía son partners institucionales.

Son partners en 2026 AQ Acentor, Finca Mossara (una idea Culmia), Gilmar Real Estate, Lagoom Living, Naiz Homes, Neinor Homes, Prime Invest y Urbania. Idealista es portal inmobiliario oficial. Colaboran Alatus Residential Services, Insur, LandCo, One Eden, Sacyr, Savills, TQ Eurocredit, Urbanitae, Agrojardín y Fairnest.

En el ámbito sectorial nacional e internacional colaboran ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga), Fadeco Promotores, AVS Gestores Públicos, Housing Europe y Fiabci (International Real Estate Federation).