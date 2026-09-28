Sindicatos policiales piden aumento estructural de la plantilla en Málaga ante el "avance del crimen organizado"

Imagen de un coche de la Policía Nacional en la zona de Málaga donde se ha producido un tiroteo. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han reclamado este lunes "un incremento estructural de las plantillas de Policía Nacional en Málaga" y el refuerzo de unidades de investigación especializadas, además de más medios materiales; todo esto ante el "avance del crimen organizado" en la provincia malagueña. "Málaga no puede normalizar los tiroteos", han señalado.

En un comunicado, los sindicatos Jupol, SUP, CEP, UFP y SPP han indicado que los últimos episodios con armas de fuego registrados en Málaga "ponen de manifiesto una realidad sobre la que las organizaciones sindicales llevamos tiempo advirtiendo: la violencia vinculada a determinadas organizaciones criminales ha dejado de ser un fenómeno localizado en la Costa del Sol occidental y está alcanzando también a Málaga capital".

Han recordado que en apenas unos días, la ciudad ha registrado dos graves sucesos con armas de fuego: el primero el 18 de septiembre, cuando un joven de 20 años fue tiroteado en Barcenillas, falleciendo posteriormente; un caso en el que las investigaciones determinaron "que era ajeno al mundo criminal y que habría sido confundido por sus agresores".

Días después, un hombre de 47 años recibió varios disparos mientras cenaba en una terraza de Muelle Uno, investigándose como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

"No podemos permitir que los tiroteos terminen formando parte del paisaje cotidiano de Málaga", han señalado las organizaciones sindicales, quienes han asegurado que la Policía Nacional combate en la Costa del Sol "organizaciones criminales internacionales cada vez más complejas, profesionalizadas y violentas".

Así, han indicado que los últimos acontecimientos "evidencian que sus actividades y enfrentamientos pueden alcanzar ya espacios residenciales, comerciales y turísticos de la capital".

Al respecto, han valorado la extensión a Málaga capital del Plan Costa del Sol "y los refuerzos policiales acordados", pero han lamentado que "la respuesta no puede limitarse a dispositivos extraordinarios después de cada episodio grave".

Por eso, las organizaciones sindicales representativas de la Policía Nacional han reclamado al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía "un incremento estructural de las plantillas de Policía Nacional en Málaga" y el refuerzo de las unidades de investigación dedicadas al narcotráfico, crimen organizado, blanqueo de capitales e investigación patrimonial.

Asimismo, han solicitado "más medios materiales, tecnológicos y operativos, adecuados a la peligrosidad y sofisticación de estas organizaciones", así como el fortalecimiento de las unidades de Seguridad Ciudadana, "esenciales para la prevención y respuesta inmediata" y dependencias policiales "modernas, suficientes y dignas, acordes con las necesidades de una provincia como Málaga".

Además, han considerado que el crimen organizado "no es únicamente un problema policial". "Cuando organizaciones criminales disponen de armas de fuego, recurren a la violencia y trasladan sus enfrentamientos a lugares frecuentados por ciudadanos ajenos a sus actividades, el problema afecta directamente al conjunto de la sociedad".

"La seguridad constituye un elemento esencial de la convivencia democrática y una condición indispensable para ejercer nuestros derechos y libertades", han asegurado y han apuntado que "combatir eficazmente el crimen organizado significa proteger nuestras calles, nuestras familias y nuestro modo de vida en libertad".

En este sentido, han defendido que Málaga "debe seguir siendo una provincia segura" y que para conseguirlo es necesario "planificación, inversión y una respuesta policial permanente". "No queremos acostumbrarnos a los tiroteos. Málaga necesita más policías, más medios y una respuesta firme y permanente frente al crimen organizado", han concluido.