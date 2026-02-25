Situación del sistema ferroviario, vivienda y regularización de migrantes, a debate en pleno del Ayuntamiento de Málaga

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La situación del sistema ferroviario y el Día Internacional de la Mujer (PP), la vivienda (con mociones de PSOE y Con Málaga) y la regularización de migrantes (Vox) centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este jueves.

Así, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado cuenta de las dos mociones urgentes del grupo 'popular', una de ellas sobre la situación ferroviaria y en la que reclaman al Gobierno que "ponga todos los medios disponibles para que el servicio ferroviario recupere la normalidad con garantías plenas tanto para los usuarios como para los trabajadores de los mismos y que evalúe con urgencia el estado de taludes, túneles y muros para no volver a comprometer la seguridad de pasajeros y tripulación".

Otro de los puntos es pedir al Gobierno ejecutar un Plan Integral de Inversiones en Infraestructuras Ferroviarias. No será la única moción sobre materia ferroviaria ya que Vox también lleva una iniciativa ordinaria sobre prevención de riesgos ferroviarios y la protección de la población en municipios atravesados por infraestructuras ferroviarias.

De la Torre ha insistido en que "la tragedia de Adamuz, las pérdidas de vidas producidas que a todos nos llenaron y nos llenan de dolor, nos obliga también a pensar en cómo hacer las cosas bien" y "aunque no haya todavía un resultado 100% seguro de las causas, todo apunta a problemas de mantenimiento de la red ferroviaria, al problema de conservación, del esfuerzo que se hizo con fondos europeos, y que debe ser ya mantenido con fondos españoles, vamos a decirlo con claridad". "Tenemos que ser capaces como país de hacerlo. Trabajar en esa línea con seriedad es lo que nuestra moción plantea", ha sostenido.

Por otro lado, De la Torre ha detallado la moción sobre el 8-M, que pretendía ser institucional pero que, al no contar con el apoyo de Vox, el PP la presenta por vía de urgencia.

Al respecto de la moción, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha justificado el no apoyar la iniciativa en que "nosotros ese día lo que celebramos es el avance de todas las mujeres que con su trabajo, con su esfuerzo y su dedicación han servido para cambiar la sociedad y sea mejor". Además, ha dicho que la moción "abraza la ideología de género" y que "no representa a todas las mujeres y no la vamos a apoyar".

VIVIENDA

En materia de vivienda tanto PSOE como Con Málaga plantean mociones urgentes. Así, los socialistas proponen la adopción de medidas "para intervenir, desde el prisma municipal, en el tensionado mercado inmobiliario ante la crisis habitacional que vive Málaga". Por su parte, Con Málaga plantea medidas para limitar los usos turísticos de viviendas y combatir las prácticas ilegales en el mercado del alquiler.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha insistido en la situación "dramática" por la falta de vivienda: "Echamos en falta medidas valientes por parte de este Ayuntamiento y, sobre todo, por parte del alcalde. No podemos esperar", ha apostillado.

Entre otros, ha pedido al regidor que tome nota de su homólogo en la ciudad de Barcelona, Jaume Collboni, quien "de manera valiente" implementará el Plan Viure para recuperar más de 10.000 viviendas de uso turístico para el mercado residencial a partir de 2028. De igual modo, ha recordado, además, que el reciente aval del TC a la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda "desmonta las excusas del PP", ya que "confirma que la ley estatal puede regular aspectos básicos del derecho a la vivienda".

Entre los puntos, la moción propone declarar la ciudad zona tensionada; y crear una comisión técnica de inspección urbanística encargada de auditar "los más de 800 cambios de uso aprobados en los últimos tres años para detectar viviendas de uso turístico que operen de manera ilegal, entre otros. De igual modo, Pérez ha avanzado que se harán una autoenmienda a su moción en la que plantean que el Ayuntamiento solicite a la Junta un marco normativo sobre vivienda para que las de uso turístico tengan temporalidad.

Por su parte, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha insistido en que la crisis en el acceso a la vivienda es "el principal problema que afecta a la ciudad". "Hay que poner freno a la turistificación", ha apostillado, al tiempo que ha dicho que "queremos un equipo de gobierno que ponga por delante la calidad de vida y el derecho a la vivienda de los vecinos de la ciudad antes que los negocios vinculados al turismo". Entre los puntos que plantean están impulsar una moratoria para la concesión de nuevas licencias para proyectos de apartamentos turísticos.

Por su parte, la portavoz adjunta, Toni Morillas, ha inistiendo en que "es urgente que se frene ese proceso de reemplazo de las vecinas por turistas, que se ponga a coto a la especulación y que acabemos con esa subida absolutamente enloquecida del precio de la vivienda".

En relación con vivienda, De la Torre ha insistido en que "seguimos trabajando en una línea permanente, proactiva, de hacer lo más posible desde el ámbito nuestro público". Además, ha valorado la gestión del Consistorio.

Ha criticado que el Gobierno en materia de vivienda "ha actuado, yo diría, de espaldas al problema. No ha afrontado este tema. Cuando lo afronta no son con las medidas acertadas". De igual modo, ha lamentado la ley de vivienda, "que aleja del mercado la oferta en alquiler".

También sobre una posible moratoria a los apartamentos turísticos ha dicho que "estamos estudiando todo. No entro en más detalles porque no quiero producir efecto impulso o llamada". "Nuestra reflexión es global".

Por último, ha señalado que declarar la zona tensionada "no es la solución en absoluto": "La solución es que el mercado funcione. El mercado es el que puede poner las cosas en su sitio en precios", ha sostenido.

MIGRANTES

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alzcázar, ha dado cuenta de la moción urgente "contra la regularización de la inmigración ilegal propuesta bajo un decreto por el Gobierno central". Ha señalado que "en la actualidad, sabemos que este proceso llegará a afectar a más de 3,5 millones de inmigrantes irregulares o en estado de ilegalidad".

Ha incidido en que "esto es un tema de sentido común y de lógica", al tiempo que ha añadido que "los servicios públicos no pueden atender a semejante volumen de inmigración, quedando la educación, la sanidad y otros tantos servicios públicos totalmente no saturados, sino colapsados".

"Estamos a favor de una inmigración controlada, regulada y que se adapte a nuestras costumbres a nuestras tradiciones y a nuestra forma de vida", ha explicado. Entre otros puntos, la moción propone rechazar la regularización extraordinaria.

Al respecto de la moción, De la Torre, que ha dicho no estar de acuerdo la política del Gobierno, ha detallado que harán una propuesta de enmienda de sustitución en "términos constructivos". A su juicio, "tenemos que tener en estos temas importantes una visión más de Estado, más de conjunto".

ANTONIO ROMERO

Por otro lado, desde Con Málaga han criticado el "veto" de Vox para impedir una moción institucional en relación con nombrar a Antonio Romero Hijo Adoptivo de Málaga, del que han dicho "ha jugado un papel clave para alcanzar la autonomía andaluza y también en todo lo relativo a los avances de nuestra ciudad". "No es patrimonio de ninguna organización política y merece que, un año después de su fallecimiento, su ciudad, de la que fue concejal, le homenaje y le rinda honores como merece".

Desde Vox, Goméz ha afirmado que "la medalla o la declaración de hijo adoptivo tiene que corresponder a criterios de mérito, de experiencia, pero no creemos que deba de estar vinculada a una ideología política ni que se tenga que hacer un uso partidista de esto". "Ese es el motivo por el que no vamos a apoyar esa iniciativa", ha concluido.