Smassa aprueba licitar el proyecto de obras de urbanización del aparcamiento en superficie en Baños del Carmen de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de un cartel de Smassa - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) de Málaga ha aprobado este jueves la licitación del proyecto de las obras de urbanización del aparcamiento en superficie en rotación en los Baños del Carmen, según han informado desde el Ayuntamiento.

Tal y como se recoge en la memoria del proyecto, este equipamiento se ejecutará sobre un espacio que cuenta con una superficie total de 3.641 metros cuadrados, en el que se dispondrá de 135 plazas de aparcamiento en rotación, cuatro de ellas estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras cuatro contarán con puntos de recarga para vehículos eléctricos, han señalado en un comunicado.

Por otra parte, también se ha aprobado el pliego para la contratación temporal, mediante procedimiento negociado sin publicidad al concurrir el supuesto del artículo 168.b) primero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación), del servicio de depósito de vehículos abandonados y de control, clasificación, descontaminación y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil en un centro autorizado de tratamiento (CAT), conforme al Real Decreto 265/2021 y a la Ley 7/2022.

El presupuesto es de 79.320 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución máximo es de seis meses, han señalado desde el Ayuntamiento, apuntando que la actual empresa adjudicataria comunicó a Smassa el pasado 29 de septiembre la imposibilidad sobrevenida de continuar con la prestación del servicio debido a la pérdida material de la maquinaria necesaria.

Por esto, han asegurado que ha sido "imprescindible" tramitar este procedimiento urgente mientras se completa la licitación por procedimiento abierto de este servicio.