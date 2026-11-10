Una solución para facilitar la autonomía en el vestir y el cuidado personal gana el Carekathon 2026 de la UMA. - UMA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha concluido el Carekathon 2026, que ha reunido a estudiantes, docentes y profesionales de diferentes disciplinas para desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de personas con limitaciones funcionales. Una iniciativa para facilitar la autonomía en el vestir y el cuidado personal se ha hecho con el primer premio.

La Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA ha culminado "con éxito" esta iniciativa internacional de innovación social en la que estudiantes de Ingeniería Industrial, Ciencias de la Salud e Ingeniería de la Salud han trabajado conjuntamente para dar respuesta a necesidades reales de personas con falta de autonomía, han informado desde la institución en una nota.

El evento, cuya jornada final se celebró a finales de la semana pasada, ha puesto de manifiesto el potencial de la colaboración entre dichas disciplinas "para afrontar retos reales desde una perspectiva interdisciplinar, combinando conocimientos técnicos, creatividad y sensibilidad hacia las necesidades de las personas".

La iniciativa se ha desarrollado en el marco de Uninovis, alianza europea de universidades, y ha contado con la colaboración internacional de Tampere University of Applied Sciences (TAMK), de Finlandia, reforzando los vínculos entre ambas instituciones y promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes y profesionales de distintos países.

Durante las distintas jornadas de trabajo, los participantes se organizaron en siete equipos multidisciplinares, cada uno de ellos centrado en un ámbito específico de la vida cotidiana. La jornada final culminó con la presentación y evaluación de los proyectos desarrollados y la entrega de premios a las propuestas más destacadas.

Los equipos participantes fueron AliquindoiMinds, dedicado a la autonomía en el vestir y el cuidado personal y que se hizo con el primer premio; mientras que TerralTech obtuvo el segundo premio, gracias a su propuesta centrada en facilitar las actividades relacionadas con la cocina y la alimentación.

Otros participantes fueron BiznagaLab, centrado en el cuidado infantil; EspetoBytes, en las tareas domésticas; JabegaCrew, en el ocio y la vida familiar; LocaLogic, en las herramientas de trabajo; y MijillaMakers, en la escritura y las tareas de precisión.

A lo largo del evento, los estudiantes tuvieron que analizar necesidades reales, proponer soluciones y aplicar sus conocimientos para abordar problemas concretos relacionados con la autonomía funcional.

Uno de los aspectos más destacados de Carekathon 2026 ha sido su carácter interdisciplinar. "La colaboración entre estudiantes de diferentes titulaciones ha permitido integrar perspectivas tecnológicas y sociosanitarias, favoreciendo el desarrollo de soluciones centradas en las personas y en sus necesidades cotidianas", han incidido.

El jurado destacó el elevado nivel general de los trabajos presentados, tanto por su creatividad como por la calidad de las soluciones planteadas y el compromiso demostrado por los participantes. La igualdad y el mérito de las propuestas hicieron especialmente difícil la elección de los equipos ganadores.

El componente humano ha constituido uno de los elementos fundamentales de esta edición y los retos planteados han partido de situaciones reales, según la UMA, que ha apuntado que esta conexión directa entre las necesidades sociales y la formación universitaria constituye "uno de los principales valores de Carekathon 2026.

La participación de TAMK, en Finlandia, ha aportado una dimensión internacional a la iniciativa. Asimismo, la celebración de Carekathon 2026 ha sido posible gracias a la implicación de estudiantes, docentes, mentores, profesionales y miembros del jurado, así como al apoyo de las entidades patrocinadoras.