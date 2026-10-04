El sorteo de la BonoLoto reparte 165.400 euros con dos boletos premiados este sábado en Málaga y Madrid

Administración de lotería número 73 de Málaga, situada en San Rafael, donde se ha sellado un boleto premiado de la BonoLoto. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la BonoLoto de este sábado 3 de octubre ha dejado un premio global de 165.400 euros con dos boleto premiados en Málaga y en Madrid, con la combinación ganadora 20, 31, 30, 27, 39 y 41, y con el 11 de complementario y el 9 de reintegro.

Según la información de Loterías y Apuestas del Estado, recogida por Europa Press, uno de los boletos premiados con 82.470 euros en segunda categoría --cinco aciertos y el complementario-- se ha validado en la administración de lotería número 73 de Málaga, situada en San Rafael.

El otro boleto agraciado se ha sellado en la administración número 474 de Madrid, situada en Alfredo Aleix.

De primera categoría --seis aciertos-- no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

Además, se ha señalado que la recaudación del sorteo ha ascendido a 2,5 millones de euros.