El sorteo de la Primitiva del sábado reparte 1,3 millones con dos boletos premiados en Benalmádena (Málaga) y Baleares

Archivo - Lotería. Bonoloto. Primitiva. El Gordo. Lotería Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este sábado 3 de octubre ha dejado un premio global de 1,3 millones de euros con dos boleto premiados en Benalmádena, en la provincia de Málaga, y en Sant Lluís, en las islas Baleares.

Según la información de Loterías y Apuestas del Estado, recogida por Europa Press, la administración número 50.045 de Arroyo de la Miel-Benalmádena ha registrado uno de los acertantes de primera categoría --seis aciertos--, premiado con 654.775 euros.

El segundo boleto premiado con esa misma cuantía se ha certificado la administración número 60.645 de Sant Lluís, en las Baleares.

Además, el sorteo del sábado ha dejado seis premios de segunda categoría --cinco aciertos y el complementario--, dotados de 35.393 euros cada uno.

Como se ha indicado, no existen boletos acertantes de categoría especial --seis aciertos y reintegro--, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 31,5 millones de euros.