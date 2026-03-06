Subdelegación, en contra de la exposición temporal de estatuas gigantes en el Puerto de Málaga, ha pedido más informes

Archivo - Javier Salas es subdelegado del Gobierno de España en Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha votado en contra de la decisión --finalmente adoptada por mayoría-- de exhibir durante seis meses las dos estatuas gigantes de Neptuno y Venus a la entrada principal del recinto portuario de la capital malagueña. Además, el representante del Gobierno central ha pedido más informes y posturas oficiales de otras administraciones.

Así lo ha asegurado Salas ante el que ha definido como un "debate controvertido" en la ciudad, toda vez que han sido muchos los posicionamientos contrarios a la instalación de estas estatuas aunque sea de forma temporal como finalmente se ha aprobado.

"Yo he propuesto que lo pospongamos, en la Autoridad Portuaria, la decisión de tenerla seis meses, más tiempo, menos tiempo, lo que sea, y escuchemos a otras administraciones como es la Junta de Andalucía, que no se ha pronunciado al respecto", ha dicho.

Salas ha considerado que hubiera sido oportuno que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria hubiera reunido informes y posturas oficiales de Cultura de la Junta; de Cultura del Ayuntamiento de Málaga; y de instituciones culturales como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

"Y posteriormente, con todos esos informes encima de la mesa y con todo detallado de lo que opina la sociedad civil malagueña, de la que pueden opinar y es más experta en estos temas, pues que decidiéramos en el Puerto qué hacer con las estatuas", ha expuesto.

Salas ha detallado que la mayoría de administraciones y de representantes de la Autoridad Portuaria "han apoyado sin fisuras" la propuesta del presidente de la autoridad y que esta se ha aprobado con dos votos en contra --la del propio subdelegado del Gobierno y la de UGT-- y con una abstención --de CCOO--.