La Subdelegación del Gobierno en Málaga acoge la primera reunión para coordinar reparación de infraestructuras rurales

Reunión para coordinar las actuaciones de reparación y restablecimiento de los caminos rurales en la provincia de Málaga. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha acogido este jueves la primera reunión para coordinar las actuaciones de reparación y restablecimiento de los caminos rurales en la provincia malagueña, una encomienda para la que el Gobierno de España ha destinado 600 millones de euros a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así lo han informado desde la Subdelegación en una nota, en la que han apuntado que la reunión ha contado con representación del Gobierno en Málaga, las empresas públicas Tragsa y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ambas dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

El subdelegado, Javier Salas, ha destacado el clima de colaboración en la que se ha desarrollado esta primera reunión y ha reiterado el compromiso del Gobierno de España para la reconstrucción a través de un plan dotado con 7.000 millones de euros y articulado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Salas ha indicado que "tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España, a través de sus distintas convocatorias para caminos rurales, coordinarán la reparación de los mismos" y ha recalcado que de los 600 millones con que dispone el Gobierno de España para estos trabajos "buena parte de los mismos vendrán a la provincia de Málaga".