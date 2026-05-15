La Subdelegación del Gobierno en Málaga lanza una campaña informativa sobre los servicios que ofrece a los ciudadanos

Archivo - Málaga.- Entra en funcionamiento el servicio de atención a víctimas y familiares de fallecidos en el accidente de Adamuz - SUBDELEGACIÓN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Málaga desarrollará una campaña informativa sobre los servicios que presta a los ciudadanos durante la Semana de la Administración Abierta que se celebrará, en esta ocasión, del 18 al 24 de mayo de 2026.

El subdelegado, Javier Salas, ha destacado "el trabajo que diariamente realiza el personal de la Subdelegación atendiendo, asesorando y ayudando a los vecinos de Málaga en los asuntos que son competencia de la Administración General del Estado".

Con motivo de la celebración de la Semana de la Administración Abierta, Salas ha resaltado que "desde la Subdelegación lanzamos una campaña informativa dando a conocer algunos de los servicios que ofrecemos y que son más demandados por los ciudadanos".

En concreto, se informará acerca del trabajo que se realiza en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) que se inauguró con motivo de la guerra en Ucrania y actualmente ofrecen asesoramiento laboral y atención a menores y familias entre otros servicios.

Asimismo, se explicará a la ciudadanía malagueña los trámites que gestiona el Servicio de Educación de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, entre ellos, la homologación en España de títulos académicos, ha apuntado.

La información y el asesoramiento que se presta en materia de violencia de género en el Punto Violeta, será otro de los servicios que se darán a conocer durante esta campaña, centrándose, en concreto, en el apoyo a las víctimas y también al entorno familiar.

Finalmente, se dará a conocer el trabajo que se realiza en Centro Oceanográfico, uno de los nueve centros costeros del Instituto Español de Oceanografía (IEO), que es un Centro Nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde se lleva a cabo una importante labor de investigación en ciencias del mar.

La Semana del Gobierno Abierto (OGW) es una iniciativa promovida por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week) a nivel mundial que tiene como objetivo difundir sus principios y prácticas para crear una cultura, compartida por las administraciones públicas y los ciudadanos, basada en los valores de transparencia e integridad, participación cívica y promoción de los derechos fundamentales, así como la rendición de cuentas.

España pertenece a la Alianza de Gobierno Abierto desde 2011, y desde entonces ha participado en la organización y celebración de siete ediciones, en las que ha revalidado su liderazgo entre los Estados miembros de la Alianza en la organización de actividades para promover la cultura del gobierno abierto.