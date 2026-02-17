El subdelegado destaca que unos 80.000 trabajadores se beneficiarán en Málaga de la subida del SMI

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que unos 80.000 trabajadores y trabajadoras se beneficiarán en la provincia de Málaga de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tras la firma del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales.

En la Comunidad Autónoma los beneficiarios serán unos 380.000, por lo que Málaga representa el 21% del total andaluz aproximadamente. En España, como señaló este pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "este acuerdo supone un paso adelante para mejorar la vida de 2,5 millones de trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes".

Salas ha recordado que la acordada este pasado lunes será la octava subida del Salario Mínimo Interprofesional, que desde 2018 se ha incrementado más del 66% y ha pasado de los 735 euros brutos al mes a los 1.221 euros brutos al mes en catorce pagas este año con un incremento del 3,1% en 2026.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno de España "continúa cumpliendo su compromiso de mejorar las condiciones de vida de la mayoría social de nuestra provincia, aportando cada vez más dignidad a la clase trabajadora, que es el gran activo del crecimiento económico".

Por último, el subdelegado del Gobierno ha indicado que "esta es una de las muchas medidas en materia de empleo que están generando un impacto positivo no sólo en las familias, sino en nuestra economía, que está en los mejores niveles de desempleo en décadas y que está creciendo muy por encima de nuestros vecinos europeos".