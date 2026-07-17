Subdelegado dice que Gobierno "ya trabaja en mejora de movilidad" en Málaga y pide a PP "menos pancartas y más trabajar"

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha respondido este viernes al PP que ha exigido con un pancarta en catalán "soluciones para una provincia cuyo potencial no puede seguir limitado por la falta de inversiones estatales" y ha recordado que el Ejecutivo central "ya trabaja en la mejora de la movilidad". "Menos pancartas y más trabajar", ha pedido a los 'populares'.

Salas, en un audio remitido a los medios, ha insistido en que "el Gobierno de España ya trabaja en la mejora de la movilidad en la provincia de Málaga".

Al respeto, ha recordado "el estudio de ampliación de capacidad en la A7, tanto oriental como occidental, así como la puesta en marcha del tren litoral y la mejora de las líneas de Cercanías con inversiones reales y proyectos estratégicos para la provincia de Málaga".

Frente a ello, ha contrapuesto al "al transporte metropolitano, que es competencia de la Junta de Andalucía" y que "sigue sin mejorarse, con un mapa concesional caducado y un servicio deficiente para el ciudadano".

"Tampoco se sabe nada de la ampliación del metro a Rincón de la Victoria, competencia de la Junta de Andalucía", ha abundado el subdelegado del Gobierno.

Así, ha señalado que "quienes hoy exhiben pancartas son los mismos que jamás han ejecutado ni impulsado ni un solo proyecto para mejorar la movilidad en la provincia de Málaga, ni cuando estaban en el Gobierno de España ni desde las instituciones que ahora gobiernan". "Menos pancartas y más trabajar", ha concluido.

Los alcaldes y representantes del PP de Málaga han reclamado este viernes en catalán al ministro de Transportes, Óscar Puente, "inversiones reales" para la provincia al cumplirse dos años de la cumbre de movilidad celebrada en la Subdelegación del Gobierno, que "no se ha traducido en avances para las conexiones ferroviarias y viarias".