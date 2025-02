Subdelegado en Málaga aboga por trabajar para que VioGén "sea cada vez mejor" y concienciar para que se denuncien casos

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha abogado este lunes por "seguir trabajando por que el sistema VioGén sea cada vez mejor", pero "también por concienciar a la población y a las víctimas de que al más mínimo caso de violencia que estimen o determinen sobre su persona o sobre sus hijos, que lo denuncien".

"La mayoría de los casos que se denuncian o los casos que están contemplados con riesgo alto y riesgo extremo no se producen hechos lamentables como desgraciadamente hemos visto", ha señalado Salas tras condenar el asesinato machista ocurrido este pasado domingo en Benalmádena. El hombre fue detenido en relación con los hechos. Es responsabilidad de todos seguir trabajando contra esto", ha sostenido.

Salas, que ha participado en Torremolinos (Málaga) el Congreso de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, ha explicado que ahora mismo la Policía Científica está recogiendo pruebas "para ver cómo se ha producido ese fatal desenlace, ese asesinato, cuáles han sido las causas, porque eso va a determinar también el curso que lleve a nivel judicial".

Ha recordado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que ha sido un asesinato machista y que se guardará un minuto silencio en todas la Subdelegaciones.

"Queremos expresar nuestro desprecio, nuestro más absoluto desprecio por este asesinato machista, el primero en la provincia de Málaga este año", ha dicho el subdelegado, al tiempo que ha recordado que "el año pasado tuvimos cinco y, evidentemente, el discurso negacionista que cunde más en la sociedad es muy negativo y lo que hace es que no podamos luchar de forma tan eficiente contra estos casos".

Ha añadido que "son aproximadamente 24 denuncias por violencia de género las que se hacen en la provincia de Málaga a diario, son tres órdenes de alejamiento de media a diario, es un problema muy serio, tenemos unas 4.700 mujeres dentro del sistema VioGén en la provincia de Málaga y, si no fuera por este sistema, desgraciadamente habría mucho más asesinatos". "Es responsabilidad de todos seguir trabajando contra esto", ha sostenido el subdelegado del Gobierno en Málaga.

El sistema Emergencias 112 recibió distintas alertas en torno a las 05.25 horas de este pasado domingo con motivo de un incendio en la calle Álamos del núcleo de población de Benalmádena pueblo. De inmediato dieron el aviso a Policía Local y Nacional, Bomberos y Emergencias Sanitarias 061.

Durante el operativo, el incendio fue sofocado y se descubrió en el interior de la vivienda a una mujer fallecida. Según la Policía Nacional, agentes de la Policía Local encontraron a su llegada en el exterior de la vivienda al luego detenido, así como a los tres hijos de la pareja y a un cuarto cuya madre era la víctima. Si bien, desde el 112 precisan que la Policía Local rescató tres menores del domicilio.

El centro coordinador ha recibido distintas llamadas sobre las 09,10 horas de la mañana advirtiendo de la presencia de humo que salía del domicilio, aunque quedó posteriormente extinguido.

La mujer asesinada presuntamente por su marido en Benalmádena (Málaga) denunció a su marido y en la denuncia no relató haber sido agredida por su pareja. El Juzgado denegó la orden de alejamiento en base a la valoración de riesgo recogido en el fichero VioGén, "que consideró que el caso revestía un riesgo medio".

En concreto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la mujer presentó una denuncia por amenazas el pasado mes de enero en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, procedimiento que derivó en un juicio rápido señalado en el Juzgado de lo Penal número 12 de esta capital.

El pasado 21 de enero, la víctima decidió presentar por primera vez una denuncia contra su marido, donde relató haber sufrido amenazas, coacciones y vejaciones leves por parte de su presunto agresor, pero aseguró que no había sido maltratada físicamente, que únicamente le levantó la mano sin llegar a golpearla.

Así, aunque la denunciante solicitó la adopción de una medida de alejamiento respecto de su presunto agresor, la juez no adoptó la medida al considerar "que no concurrían en el caso los presupuestos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos casos". De hecho, precisan, la valoración del riesgo para la mujer "era medio ya que las circunstancias del caso no eran de riesgo alto".

Los hechos denunciados por la víctima fueron considerados constitutivos de los delitos de amenazas, coacciones y de un delito leve de vejaciones. La entidad del caso no requirió la apertura de diligencias previas o de un proceso sumarial y finalmente se tramitó como un juicio rápido.

Salas, por otro lado, tras ser cuestionado por la orden de protección que solicitó la víctima, ha señalado que el pasado 20 de enero, "habría algún altercado en la casa, algún vecino, algún familiar, llamó a la Policía Local de Benalmádena y fue la que presentó la denuncia; al día siguiente se presentó la mujer allí en el juzgado y quiso pedir una orden de alejamiento".

Al respecto, ha añadido que el "juzgado, ante las pruebas que había y alguna posible contradicción en la cual incurriera la víctima, no determinó esa gravedad". "Desgraciadamente, esto ha acabado en un asesinato", ha dicho.

Sobre en qué situación se encontraba la pareja, Salas ha explicado que "cuando se presentó allí la Policía el día 20, desde luego estaban conviviendo juntos, no sé ya internamente, eso ya el Juzgado determinará, qué problema tenía, si esos problemas que tenían como pareja estaban haciendo que se intentara separar... eso ya lo determinará el Juzgado cuando tome declaración al entorno, al posible asesino, a los niños, que son también víctimas de este asesinato porque se han quedado sin madre".

"Es una situación muy lamentable que se irá determinando las causas de lo que ha ocurrido en ese momento", ha agregado Salas, que ha señalado que "al parecer, según vecinos, estaban en trámite de separación, pero la Policía cuando se presentó allí estaban conviviendo juntos", ha concluido.