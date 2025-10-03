Subdelegado en Málaga acusa de "desleal" a Moreno por no invitar a Gobierno a inaugurar el centro de salud en Fuengirola

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha lamentado "la deslealtad y el sectarismo institucional del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, al no invitar al Gobierno de España a la inauguración de la reforma del centro de salud de Los Boliches (Fuengirola), una actuación que ha sido financiada con 1,6 millones de euros por el Gobierno de España, es decir, la práctica totalidad de la actuación que ha sido cifrada por la Junta en 1,7 millones".

En este sentido se ha pronunciado en un comunicado, en el que señala que "tanto las obras de reforma del centro de salud de Los Boliches como la ejecución del nuevo centro de salud de Nerja, con una inversión de 9,4 millones de euros, están incluidos y financiados por el Plan de Mejora de las Infraestructuras de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad".

"La Junta de Andalucía de Moreno Bonilla ya hizo lo mismo cuando se colocó la primera piedra de las obras del nuevo centro de salud de Nerja en julio de 2024 y ahora reincide", ha señalado Javier Salas.

"El objetivo de este sectarismo institucional de Moreno Bonilla es engañar a los ciudadanos ocultando que es el Gobierno de España quien financia ambas actuaciones que seguramente ni se habrían iniciado si no fuera por el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para transferir los fondos a la Junta de Andalucía para su ejecución", ha señalado el subdelegado del Gobierno.

"Moreno Bonilla no sólo no ha invitado al Gobierno de España, sino que la nota de prensa que difunde la Junta de Andalucía y que está en el portal institucional del Gobierno andaluz oculta por completo que los fondos para la ejecución de esta obra han sido aportados por el Gobierno de España a través del MINAP dando a entender que son fondos del Gobierno andaluz", ha lamentado Javier Salas.

"Con esta actitud de gamberrismo institucional, Moreno Bonilla no sólo falta a la verdad y engaña a los malagueños y malagueñas, cosa que hace habitualmente, sino que está degradando la imagen institucional de la Junta de Andalucía, utilizándola como un cortijo partidista en lugar de dirigir la institución con un mínimo de elegancia, decoro y decencia", ha añadido el subdelegado del Gobierno.